كل ماتريد معرفته عن التمويل العقاري من البنك الأهلي

يبحث العديد من العملاء عن تفاصيل وشروط التمويل العقاري في فروع البنك الأهلي المصري.

وكشف مسئولو البنك الأهلي المصري عن كل مايخص التمويل العقاري الممكن منحه للعملاء، موضحين أنه يشترط في المقترض أن يكون مصري مقيم وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو بلوغ سن المعاش للموظفين أيهما أقرب وبحد أقصى 75 سنة في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات فقط.

وأن مدة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، و12 شهرا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

تتراوح مدة القرض بين 5 - 30 سنة حسب نوع التمويل.

مصاريف فتح الحساب مجانًا.

مصاريف الاستعلام الائتماني مجانًا.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

عمولة تأخير2% على الأقساط مستحقة الدفع.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن كيفية التحويل على بطاقات ميزة.

وقال مسؤولو بنك الأهلي المصري إنه يمكن للعملاء التحويل على بطاقة ميزة أو بطاقة الحوالات الخاصة بهم باستخدام رقم البطاقة كاملًا ويسبقه ثلاثة أصفار.

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما، وتعد بطاقة ميزة أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، وهي أحد الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليًّا.

ونستعرض خلال السطور التالية خصائص البطاقة الأشهر في الاستخدام بين ملايين المصريين حاليًّا خاصة من الموظفين.

وتشمل قائمة الخصائص التي تقدمها بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا ما يلي:

تمكن العملاء من استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ علي سلامة العملاء.

سداد المدفوعات الحكومية.

تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية، تمكن العملاء من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان.

