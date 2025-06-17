الثلاثاء 17 يونيو 2025
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اقتصاد

هل يمكن الإيداع من بطاقات ميزة في ماكينات البنك الزراعي؟

البنك الزراعي المصري،
البنك الزراعي المصري، فيتو

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول إمكانية الايداع في ماكينات الصراف الآلي عبر بطاقات ميزة.

وأوضح مسؤولون البنك الزراعي أنه يمكن بسهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM عبر بطاقة ميزة.

 

بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات. الحكومية

وتشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام حيث  تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال:

 

1- ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.

 

2- عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

وتضم قائمة المميزات في بطاقة ميزة الزراعي ما يلي:

 

مميزات بطاقة ميزة الزراعي 

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

 

سحب نقدي من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

لا تتطلب فتح حساب بنكي.

الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

تفعيل بطاقة  ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدة تمويل القروض بضمان الأوعية الادخارية.

وقال البنك إن مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية  تصل بحد أقصى إلى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

 

ويتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2025 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2025 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

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