بنك مصر يشارك في فعالية "اليوم العالمي للادخار" ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة "اليوم العالمي للادخار" تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك إيمانًا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي لتمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل، والائتمان.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2025، ومنها،فتح الحسابات الجارية والتوفير (أفراد) مع الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب والحد الأدنى لفتح الحساب ومصاريف الدمغة (حسابات جارى وتوفير بالجنيه المصري (نمطي وإسلامي)، حسابات المنجز (جارى وتوفير نمطي وإسلامي)، حسابات الشباب،حساب توفير الممكن، حساب جاري حوالتي جنيه مصري / دولار أمريكي، بالإضافة الي إمكانية إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار، ويمكن للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة فتح الحسابات مجانًا، وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

ويتواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

ويعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014، ويحرص البنك دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

