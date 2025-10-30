الخميس 30 أكتوبر 2025
اقتصاد

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يتساءل العملاء كيف يعرفون رصيدهم في بنك مصر عن طريق الهاتف المحمول 

وأوضح مسؤولون بنك مصر أن الخطوات تشمل التالي: 

 

الاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

1- تحميل تطبيق بنك مصر أولا ً من خلال المتجر 

2- تثبيت التطبيق على جوالك.

3- اتباع الخطوات البسيطة الآتية

4-  بعد تثبيت التطبيق قم باختيار بنك مصر

5- قم بكتابة رقم التعريف الخاص بك. 

6- اختر تبويب رصيد الحساب للاستعلام عن الحساب المتاح للعميل والرصيد المتبقي به.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة وعديدة للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية، ومنها خدمات السداد الإلكتروني للجمارك والضرائب.

أولًا.. خدمة السداد الإلكتروني للجمارك:

إمكانية الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة من خلال الفروع المقدمة للخدمة، وعددها 290 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

توفير الأمان والسرعة للعميل لعدم الحاجة لاستخراج شيك مصرفي ثم التوجه إلى الجمرك لسداد الرسوم المستحقة؛ مما يؤدي إلى سرعة وسهولة في إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة.

 إمكانية السداد بمختلف وسائل الدفع (نقدًا – خصمًا من الحساب)

يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الجمارك.

ثانيًا.. خدمة السداد الإلكتروني للضرائب:

تتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات سداد المستحق عليهم من ضرائب (مبيعات / دخل / خصم من المنبع).

  توفر للعميل الأمان والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.

 إمكانية السداد بوسائل مختلفة (نقدًا / خصمًا من الحساب).

  يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الضرائب.

 

 يمكن السداد في فروع البنك المقدمة للخدمة وعددها 290 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

