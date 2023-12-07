الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

 حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

 التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة كود الأمن OTP.

 سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

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 إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج ال Ahly points.

 تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرًا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الأهلي.

ومن جانب آخر حدد البنك الاهلي عدة خطوات لحجز موعد مسبق في الفرع للعملاء قبل الذهاب للحصول على خدماتهم.

 

خطوات حجز الموعد في البنك الاهلي

يقوم العميل  باختيار الشريحة التي ينتمي إليها من ضمن شرائح العملاء (عميل البنك - عميل الأهلي بلاتينم - كبار السن " 60 سنة أو أكثر" - ذوي الاحتياجات الخاصة - عميل جديد - عميل أجنبي). مع ملاحظة أنه يتعين عليه إدخال بياناته واختيار الشريحة الخاصة به  من ضمن شرائح العملاء بشكل صحيح وإلا اعتبر الموعد ملغى.

يقوم العميل بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول (في حالة العميل الأجنبي يتم إدخال رقم الهاتف المحمول فقط).

يقوم العميل بإدخال البريد الإلكتروني (اختياري)، ويضغط تنفيذ.

يقوم العميل  باختيار القسم (خدمة العملاء – الخزينة - الاستقبال) أو خدمة ايباج (سيتم عرض الفروع المتاح بها الخدمة)، ثم يقوم باختيار الخدمة المطلوبة ويضغط تنفيذ.

يتسائل الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وتلقت الصفحة الرسمية لبنك الأهلي المصري العديد من الاسئلة في ذلك الشأن ما دعا المسئولين عنها لتوضيح الامر للعملاء.

واكد مسئولي البنك الاهلي ان خدمة التقسيط متاحة على البطاقات الائتمانية فقط والمقدمة من البنك للعملاء.

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

 

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