هل يمكن تقسيط الشراء من ماستر كارد في بنك القاهرة؟

يتساءل عملاء بنك القاهرة حول كون التحويل من ماستركارد لمحفظة القاهرة كاش يتم حسابه نقدي ام مشتريات.

وأوضح مسؤولون ببنك القاهرة ان ذلك يكون عملية تحويل ويتم احتسابها من ضمن عمليات المشتريات لكن لا يمكن تقسيطها.

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة عن مصاريف ورسوم حساب التوفير للعملاء.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن مصاريف حساب التوفير في فروع البنك للعملاء تشمل ما يلي:

عمولة الحد الأدنى لرصيد حسابات التوفير

75 جم شهريًّا

اذا قل رصيد الحساب عن 5000 جم شهريًّا

كشف حساب دوري / إخطار

"داخل مصر: 120 جم ربع سنوي

خارج مصر:150 جم ( شاملة البريد) ربع سنوي"

مصاريف خدمة الحساب الجاري / التوفير بالعملة المحلية 85 جم ربع سنوى

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إجراء عمليات الشراء في محفظة القاهرة كاش من البطاقة الافتراضية.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه بالفعل على خدمات المحفظة يمكن للعملاء

إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

خدمات تطبيق القاهرة كاش

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق القاهرة كاش للعملاء، ما يلي:

1- إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

2- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

وحدد بنك القاهرة أربعة شروط لضمان إتمام عملية اشتراك العملاء في خدمة محفظة البنك القاهرة كاش.

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.