اقتصاد

كيف تستخرج دفتر الشيكات على الحساب الجاري في البنك التجاري الدولي؟

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

يبحث الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي عن الحد الأدنى لاستخراج دفاتر شيكات على الحساب الجاري. 

وأوضح مسئولو البنك التجاري أنه يمكن استخراج دفتر شيكات بشرط وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري.

وبالنسبة لفتح حساب في البنك التجاري الدولي، فإنه يتضمن التالي: 

- حساب جاري بدون فائدة يسمح لك بإيداع وسحب النقود في أي وقت ومن أي فرع.
- السحب النقدي عند الطلب في حالة أن المبلغ أكثر من 30 ألف جنيه مصري أو في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر، وعبر شبكة واسعة تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء الجمهورية.
- الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينة صراف آلي 30 ألف جنيه مصري. 
- الحساب متوفر للأفراد والشركات.
- يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى حسابات العميل في أي وقت عبر الموقع الإلكتروني للبنك. 

وفي سياق متصل يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB حول أقصى مدة لفتح حساب جديد.  

مواعيد فتح الحساب في البنك التجاري الدولي  

وحول مواعيد فتح الحساب أوضح المسئولون في البنك التجاري الدولي CIB أنها متاحة دائما للعملاء، ويتم فتح جميع حسابات CIB في نفس يوم العمل أو في يوم العمل التالي على الأكثر.  

القرض الشخصي من بنك CIB

تتنوع الخدمات الأخرى في البنك التجاري الدولي CIB ومنها القرض الشخصي ببرامج متعددة.

ويأتي في مقدمة هذه البرامج التمويلية القرض الشخصي بدون ضمانات.

وحول متطلبات القرض الشخصي بدون بضمانات من بنك cib  فهي كالتالي: 

شروط الحصول على القرض الشخصي من cib 

الحد الأدنى للسن: ٢١ سنة، الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.

الحد الأدنى لصافي الراتب:٢٬٦٠٠ جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري ١٠٬٠٠٠ جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة.

التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة.

