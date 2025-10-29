هيئة الدواء: 108 مستحضرات مغشوشة ومهربة وغير مطابقة للمواصفات في 2025

أصدرت هيئة الدواء المصرية عددا من التحذيرات على مدار 2025 بلغت 108، تحذر فيها من أدوية مغشوشة ومهربة وغير مطابقة للمواصفات بالسوق المصرية.

وترصد "فيتو" أبرز هذه الأصناف التي حذرت منها هيئة الدواء، منها:

مستحضر PADCEV بتركيزيه 20 ملجم و30 ملجم، وذلك بعد رصد تشغيلات مجهولة المصدر ومهربة يستخدم لعلاج سرطان المثانة، تحمل الأرقام:

PADCEV 20mg: 4MA2365

PADCEV 30mg: 3PA0183

شراء أي مستحضرات دوائية من مصادر غير موثوقة أو عبر الإنترنت

وأوضحت الهيئة أن هذه التشغيلات غير مسجلة لديها ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري، محذّرة من شراء أي مستحضرات دوائية من مصادر غير موثوقة أو عبر الإنترنت.

وأكدت الهيئة أن الشركة صاحبة المستحضر، أفادت بوجود عبوات مجهولة المصدر، مشيرةً إلى أنها تتابع الموقف عن كثب لضمان سلامة المرضى، وتكثف جهود التوعية والمراقبة في السوق المحلي.

ضرورة شراء المستحضرات الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الصيدليات

وشددت الهيئة على ضرورة شراء المستحضرات الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الصيدليات والأماكن المرخصة فقط، وعدم التعامل مع أي عبوات مشكوك في مصدرها.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى أو اشتباه في المستحضرات الدوائية من خلال الخط الساخن: 15301.

وأكدت هيئة الدواء المصرية التزامها بمواصلة المتابعة الدورية للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة تداول المستحضرات الدوائية داخل الجمهورية.

كما أعلنت هيئة الدواء في منشور تحذيري خلال أكتوبر 2025 عن ضبط تداول عبوات مقلدة من مستحضر Coloverin-D أقراص مغلفة، وذلك للتشغيلات أرقام 250093A - 251339A - 2513027A.

وحذرت من كريم جوبا جيتون، تشغيلة G010 ويستخدم في علاج البواسير والشرخ الشرجي.

كما اصدرت منشور تحذيري من Mega Star Body Cream Contains Glyceryl

وحذرت من "كينج بار كريم للمساج" King-Bar Massage Cream، يستخدم لتخفيف آلام العضلات والمفاصل

وأصدرت منشورا تعلن فيه سحب لزقة النمر، تشغيلة رقم 3645054 من المستحضرات التى تستخدم لعلاج حالات تشنج العضلات والتهاب المفاصل.

كما أصدرت هيئة الدواء منشورًا رسميًا تحذر فيه من تداول عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي Clavimox 642.9mg/5ml powder for oral suspension، ويحمل رقم التشغيلة 2410102.

وحذرت من وجود غش تجاري يتعلق بوجود عبوات مقلدة من مستحضر Zithrokan Capsule، برقم تشغيلة 407.

وطالبت هيئة الدواء بسحب وتشديد إجراءات التحريز لتشغيلة محددة من مستحضر H.D.S (1048)، ويستخدم لمرضي الغسيل الكلوي، وذلك بعد صدور نتائج عدم مطابقة من معامل الهيئة.

