سحب مكمل غذائي ملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية من أمريكا

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن سحب كميات من مكمل MyBladder الغذائي لاحتمال تلوثه ببكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli).

خطر صحي على الجهاز الهضمي

وأكدت الشركة المنتجة للمستحضر أن الاختبارات الروتينية كشفت عن وجود سلالتين من البكتيريا في المنتج، ما قد يشكل خطرا صحيا على الجهاز الهضمي، رغم عدم تسجيل أي حالات مرضية حتى الآن.

ويأتي القرار توخيا للحذر بعد اكتشاف التلوث في دفعة واحدة تحمل رقم التشغيل 03042517، وتباع في عبوات بيضاء من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) تحتوي على 60 كبسولة شفافة بداخلها مسحوق بني.

وحثت الشركة المستهلكين على التوقف فورًا عن استخدام المنتج وإعادته إلى مكان الشراء لاسترداد قيمته، أو التخلص منه بشكل آمن.

أعراض الغثيان أو القيء

كما دعت من استخدموا المكمل وظهرت لديهم أعراض مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال إلى مراجعة الطبيب فورًا، إذ قد تدل هذه الأعراض على عدوى معوية ببكتيريا الإشريكية القولونية.

وتواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية متابعة عملية السحب لضمان إزالة المنتجات الملوثة من الأسواق، وحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية محتملة.

