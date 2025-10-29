الأربعاء 29 أكتوبر 2025
وزير الصحة يعلن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وآليات عمل صندوق التأمين ضد الأخطاء

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3971 لسنة 2025، بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، برئاسة الدكتور حسين خالد (وزير التعليم العالي الأسبق)، كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب أمينًا عامًا لها.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تضم في عضويتها:
• الدكتور عمر شريف عمر (أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) نائبًا لرئيس اللجنة.
• رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية
• الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري
• رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
• كبير الأطباء الشرعيين
• ممثلين عن وزارات: الصحة، التعليم العالي، الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية
• عددًا من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية
وتجتمع اللجنة دوريًا كل شهر بدعوة من رئيسها، أو عند الحاجة.

وأضاف «عبد الغفار» أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بالنظام الأساسي لعمل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

نائب وزير الصحة تبحث الاستعدادات للخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسكان

الصحة: انخفاض عدد المواليد لأقل من 2 مليون لأول مرة منذ 2007

ونوه إلى أن الصندوق يهدف إلى التعويض عن الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويديره مجلس إدارة يتكون من رئيس و6 أعضاء، بينهم خبيران في التأمين أو الاستثمار.

الجريدة الرسمية