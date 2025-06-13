مخاطر أدوية السعال والبرد للأطفال وبدائلها الطبيعية

يُعد سعال الطفل مصدر إزعاج كبير للوالدين، وغالبًا ما يدفعهما للبحث عن حلول سريعة لإيقافه، ولكن قبل اللجوء إلى أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية، ينصح الأطباء بالتوقف قليلًا والتفكير في أن هذا السعال قد يكون ضروريًا للطفل.

وأوضح الدكتور راج رامباتلا، طبيب الأطفال، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن "السعال عادة ما يكون انعكاسًا مهمًا وصحيًا، فهو إجراء وقائي يقوم به الجسم للمساعدة في إزالة الإفرازات والحطام من الممرات التنفسية. لذلك، ليس من الجيد دائمًا قمعه".

مخاطر أدوية السعال والبرد للأطفال

يؤكد الدكتور رامباتلا على المخاطر المحتملة لأدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية، مشددًا على أهمية فهم متى يجب استخدامها وما هي البدائل المتاحة، ويلعب عمر الطفل دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان دواء السعال مناسبًا أم لا.

فتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بأن مخاطر هذه الأدوية غالبًا ما تفوق فوائدها، ويجب عدم استخدامها إطلاقًا للأطفال الصغار جدًا.

توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP):

الأطفال دون سن 4 سنوات: لا ينبغي إعطاؤهم أدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية على الإطلاق.

الأطفال من 4 إلى 6 سنوات: يجب أن يتناولوا أدوية السعال والبرد فقط إذا أوصى بها مقدم الرعاية الصحية.

الأطفال 7 سنوات أو أكبر: يمكنهم استخدام أدوية البرد والسعال بأمان عند الحاجة، مع أهمية الالتزام بالاستخدام والجرعات الصحيحة

لماذا يجب الحذر عند استخدام دواء السعال عند الأطفال؟

على الرغم من سهولة توفر أدوية السعال والبرد في الصيدليات، إلا أن هناك جوانب سلبية يجب الانتباه إليها:

يمكن أن تسبب أدوية البرد والسعال آثارًا جانبية خطيرة لدى الأطفال دون سن الرابعة، مثل الغثيان أو القيء، سرعة ضربات القلب، الارتباك، التشنجات، الصداع، والتهيج، وحتى لدى الأطفال الأكبر سنًا، يمكن أن تسبب هذه الأدوية آثارًا جانبية مثل النعاس، الدوخة، والغثيان.

غالبًا ما تحتوي أدوية البرد والسعال على أكثر من دواء واحد لقمع أعراض البرد، مما قد يسبب مشاكل في الجرعات إذا لم يكن الوالد منتبهًا. فمثلًا، قد يحتوي دواء البرد على مزيل للاحتقان ومسكن للألم. إذا قام الوالد بإعطاء الطفل جرعة إضافية لأعراض أخرى مثل الصداع أو الحمى، فقد يتلقى الطفل جرعة مضاعفة، مما قد يؤدي إلى التسمم، وهي حالة خطيرة.

لذلك يجب التأكد من قراءة الملصقات بعناية لمعرفة المكونات واتباع تعليمات الجرعات الصحيحة

في بعض الحالات، قد لا تكون أدوية السعال هي الحل الأمثل، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن العسل قد يكون أكثر فعالية في علاج السعال من ديفينهيدرامين، وهو المكون النشط في بعض العلامات التجارية لأدوية البرد والسعال، من المهم تذكر أنه لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال دون سن عام واحد بسبب خطر التسمم الغذائي.

بدائل لأدوية السعال

إذا لم تكن أدوية السعال هي الإجابة دائمًا، فما هي البدائل لتهدئة سعال الطفل المزعج؟ يقترح الدكتور رامباتلا بعض الطرق الخالية من الأدوية:

بخاخ الأنف الملحي لتخفيف المخاط وتليين الممرات الأنفية المسدودة.

شفط الأنف باستخدام محقنة شفط الأنف أو غيرها.

قطرات السعال أو أقراص الاستحلاب للسعال.

جهاز ترطيب بارد في غرفة الطفل.

العلاج بالبخار مثل حمام دافئ أو دش (أو تشغيل الماء الساخن في حمام مغلق والسماح للطفل بالجلوس في الغرفة لبضع دقائق).

المشروبات الدافئة مثل الشاي أو الماء بالليمون (فقط للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة).

العسل

الكثير من الراحة والسوائل.

رفع رأس الطفل إذا كان السعال الليلي يمثل مشكلة، يمكن وضع وسادة إضافية أو اثنتين تحت رأس الطفل للمساعدة في إبقائه مرتفعًا (ولكن لا ينبغي استخدام الوسائد للأطفال دون سن عامين).

متى يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية؟

يجب أن تستدعي أعراض البرد والحمى لدى الأطفال الصغار دائمًا استشارة مقدم الرعاية الصحية، خاصة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر. أما لدى الأطفال الصغار والأكبر سنًا، فإن نزلات البرد والسعال جزء لا مفر منه من الحياة.

يزول معظم السعال من تلقاء نفسه في أقل من أسبوع، ولكن قد يستمر بعضها لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

يجب البحث عن رعاية طبية إذا أظهر الطفل أيًا من الأعراض التالية:

السعال المرتبط بمشاكل التنفس أو الصفير.

سعال عالي النبرة أو سعال نباح.

التنفس السريع.

شحوب أو ازرقاق الشفاه أو الفم أو الوجه.

ألم الأذن.

علامات الجفاف.

الضعف أو الخمول أو التهيج.

الحمى الشديدة أو الحمى التي لا تستجيب للأدوية المخفضة للحرارة.

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