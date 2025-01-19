7 علاجات منزلية للتخفيف من أعراض التهاب الشعب الهوائية

يمكن أن تساعد الحلول البسيطة مثل إضافة الرطوبة إلى الهواء واستخدام بخاخات الأنف في تخفيف السعال والأعراض الأخرى لـالتهاب الشعب الهوائية.

العلاجات المنزلية لالتهاب الشعب الهوائية

إذا كان الشخص يعاني من التهاب الشعب الهوائية، فقد يستمر السعال لعدة أسابيع محبطة، التهاب الشعب الهوائية يكون دائمًا ناتجًا عن فيروس وهذا يعني أن المضادات الحيوية لن تساعد، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الأدوية المتاحة دون وصفة طبية

لا يوجد علاجًا لـالتهاب الشعب الهوائية، ولكن بعض المنتجات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

مقشعات السعال التي تساعد على تخفيف المخاط، مما يسمح بإخراج المادة اللزجة.

مثبطات السعال للمساعدة في تهدئة السعال، وهي مفيدة بشكل خاص في الليل إذا كان السعال المستمر يعيق عن الحصول على قسط كافٍ من النوم.

السوائل

يملأ التهاب الشعب الهوائية مجاري الهواء بالمخاط، عندما يكون الشخص مريضًا، غالبًا ما يتحول هذا المخاط الذي يولده الجهاز المناعي إلى مادة سميكة ولزجة، وهو ليس مثاليًا تمامًا للتنفس عندما يكون في القصبة الهوائية.

وشرب الكثير من السوائل يمكن أن يساعد في تخفيف هذا المخاط لتسهيل السعال.

الماء البسيط مثالي للترطيب، وبالإضافة للشاي العشبي الذي يحتوي على الكركم والقرفة والزنجبيل.

الرطوبة

يضيف الرذاذ الذي يتم رشه بواسطة جهاز التبخير أو المرطب الرطوبة إلى الهواء مما قد يؤدي إلى إذابة المخاط حتى يتمكن الشخص من إخراجه عن طريق السعال، ويمكن للبخار المتصاعد من الماء الساخن أن يقوم بهذه المهمة أيضًا.

رذاذ الأنف

على الرغم من أن التهاب الشعب الهوائية يستقر أكثر في الصدر، إلا أن احتقان الأنف وسيلان الأنف غالبًا ما يكونان جزءًا من المرض، ويمكن أن تساعد بخاخات الأنف المالحة في طرد المخاط من الجيوب الأنفية لتسهيل التنفس قليلًا.

يمكن استخدام بخاخ الأنف الملحي الأساسي يوميًا.

العسل

يمكن أن يهدئ العسل التهاب الحلق، وهو ما يفسر لماذا كان بعد إضافة هذا المُحلي الطبيعي إلى الشاي علاجًا كلاسيكيًا لعلاج نزلات البرد والغثيان العام منذ فترة طويلة.

ماء مالح

يمكن أن يساعد الغرغرة بالماء المالح في تهدئة وترطيب الحلق الملتهب بسبب السعال والتنقيط الأنفي.

الزيوت الأساسية

على الرغم من عدم وجود دليل على أن الزيوت الأساسية يمكن أن تساعد في علاج أعراض التهاب الشعب الهوائية، إلا أن بعض الأشخاص يجدون أن استنشاق البخار المضاف إليه زيت الأوكالبتوس أو زيت النعناع (الذي يحتوي على المنثول) يمكن أن يساعد في فتح الممرات الأنفية وتخفيف السعال.

ما يجب تجنبه عند الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية

يؤدي التهاب الشعب الهوائية إلى التهاب وتهيج الرئة، لذا فإن آخر شيء يمكن القيام به إذا كان مصابًا بالعدوى هو إضافة المزيد من التهيج، لذلك يجب تجنب:

التدخين، إن التدخين ليس صحيًا أبدًا للرئة (أو بقية الجسم)، ولكن التدخين أثناء الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية يمكن أن يبطئ التعافي بينما يتسبب أيضًا في أضراره الطبيعية، والتدخين الإلكتروني مع التهاب الشعب الهوائية مضر للغاية.

الغبار، يمكن أن يؤدي استنشاق الغبار ومسببات الحساسية الأخرى حول المنزل إلى إثارة مشاكل في الرئتين، وإذا كان الشخص حساسًا لمسببات الحساسية، فيمكن ارتداء قناع أثناء التنظيف لتجنب استنشاق أي شيء يتم تدخينه، ويمكن لمرشحات الهواء المنزلية تنظيف الهواء أيضًا.

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