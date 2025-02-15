الصحة: ضيق التنفس والسعال أعراض للإصابة بهذا المرض الخطير

حذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض الإصابة بمرض الربو وعدم علاجها حتى لا تسبب مضاعفات خطيرة منها:

١-السعال

٢- ضيق التنفس

٣- الصفير عند التنفس

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح يجعل المريض أقل عرضة للنوبات الشديدة من الربو.

وأوضحت وزارة الصحة أن بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة منها: الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح.

وأشارت إلى أن البعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجا يوميا.

وأكد الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة أن مرض الربو ليس معديا ولكنه من أمراض الحساسية المزمنة ويصيب القصبة الهوائية نتيجة التعرض لمسببات تهيج التهاب الشعب الهوائية.

خطورة مرض الربو

وأوضح أن مرض الربو يسبب التهاب رئوي، مشيرا إلى أنه حالة شائعة تؤثر على مجاري الهواء في الرئتين ويعاني الأشخاص المصابون بالربو من مجاري هوائية حساسة تلتهب عند تعرضها لمحفزات، وتجعل مجاري الهواء الملتهبة التنفس صعبًا.

وأكد أنه في بعض الأحيان، قد يتفاقم الربو وقد تصبح الأعراض أسوأ من المعتاد ويسمى "نوبة الربو".

ما هي أعراض الربو؟

في حين تختلف أعراض الربو من شخص لآخر، فإن العلامات الأكثر شيوعًا للربو هي:

صعوبة التنفس

الصفير

السعال

ضيق في الصدر

نقص الطاقة

قد يعني وجود صعوبة في التنفس الشعور بضيق في التنفس، حتى أثناء الراحة.

كما قال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن مرضى الربو الشعبي من أصحاب الأمراض المزمنة يمكن أن تزيد لديهم الإصابة بالضغط والسكر نوبات الربو الشعبي.

علاج مرضى الربو الشعبي

وأشار إلى أن مريض الربو الشعبي يجب عليه استشارة الطبيب المعالج عند تناول أدوية علاج الضغط موضحا أن بعض أدوية الضغط يمكن أن تزيد من نوبات الربو وتزيد من فرص تهيج الشعب الهوائية، لذا يجب تجنبها ووضع خطة علاجية بالتعاون مع طبيب الأمراض الصدرية لتناول أدوية تناسب مرضى الربو الشعبي.

وأكد أن العلاج الرئيسي لمرضى الربو الشعبي هو الكورتيزون ويمكن أن يكون له تأثير على مرضى الضغط والسكر، لذا يجب تناول الأدوية تحت إشراف الطبيب حتى لا يكون لها أي آثار جانبية أو مضاعفات.

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة: إن مرضى الربو ليس عليهم التوقف عن العلاج، مشيرًا إلى أن مريض الربو عندما يتعرض لنزلة البرد أو الزكام يمكن أن تسبب له نوبة ربو وتزيد من حدتها.

ونصح مرضى الربو عدم التوقف عن تناول العلاج، سواء بخاخات الكورتيزون أو موسعات الشعب الهوائية لأنها علاج نوبات الربو.

وأشار إلى ضرورة أن يذهب مريض الربو إلى الطبيب المعالج لتناول العلاج المناسب لنزلات البرد والأنفلونزا، مشددًا على ضرورة اتباع طرق الوقاية من خلال تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات لمنع التعرض للإصابة بالأنفلونزا.

وكشف الدكتور وجدي أمين عن مضاعفات الإصابة بمرض الربو الشعبي، مشيرًا إلى أن نوبات الربو والأزمات المتكررة أهم المضاعفات التي يحتاج على إثرها المريض للدخول للمستشفى.

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