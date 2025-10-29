الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح مهمة لتهدئة بشرة الوجه بعد إزالة الشعر

تهدئة البشرة
تهدئة البشرة

إزالة الشعر من الوجه قد تسبب تهيج واحمرار مؤقت للبشرة، ولكن أحيانا تصل إلى التهابات شديدة فى حالة إذا كانت البشرة حساسة.

وتحرص الفتيات على اتباع بعض الوصفات الطبيعية لتهدئة البشرة بدلا من استخدام الكريمات الكيميائية التى قد تضر بالبشرة على المدى الطويل.

 

نصائح لتهدئة البشرة بعد إزالة الشعر 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل بعض النصائح التى تساعد فى تهدئة بشرة الوجه بعد إزالة الشعر، منها:-

  • استخدام كمادات باردة، ضعي قطعة قماش نظيفة مبللة بماء بارد على وجهك لبضع دقائق لتقليل الالتهاب وتهدئة الاحمرار.
  • تجنب لمس الوجه، وبعد إزالة الشعر تكون المسام مفتوحة، لذا يفضل عدم لمس الوجه أو وضع اليدين عليه حتى لا تنتقل البكتيريا وتسبب الحبوب.
البشرة 
البشرة 
  • ترطيب البشرة بمنتجات طبيعية:د، استعملي جل الألوفيرا أو ماء الورد الطبيعي لترطيب البشرة وتهدئتها، فهما يساعدان في تقليل الاحمرار والحكة.
  • تجنب استخدام المكياج والعطور، وينصح بعدم وضع المكياج أو أي منتجات تحتوي على عطور أو كحول لمدة 24 ساعة بعد الإزالة لتجنب التهيج.
  • عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، احرصي على البقاء بعيدا عن الشمس في الساعات الأولى بعد الإزالة، وإذا اضطررتى للخروج استخدمي واقي شمسي خفيف ومناسب للبشرة الحساسة.
  • استخدام كريمات مهدئة، ويمكنك وضع كريم يحتوي على البانثينول أو الكاموميل لتهدئة الجلد وتسريع تجديد الخلايا.
  • تجنبى التقشير فورا، لا تستخدمي أي مقشرات أو ماسكات قوية بعد الإزالة مباشرة، بل انتظري يومين على الأقل حتى تستعيد البشرة توازنها.
  • الاهتمام بالنظافة، اغسلي وجهك بلطف باستخدام غسول خالى من الكحول والعطور، وجففيه بمنشفة نظيفة بطريقة التربيت وليس الفرك.
  • الترطيب المستمر، حافظي على ترطيب البشرة مرتين يوميا لتجنب الجفاف، فذلك يساعد على تقليل الالتهاب وتحسين ملمس الجلد.
txt

كيفية استخدام الفازلين على البشرة وطرق الاستفادة منه

txt

أطعمة تُطفئ البشرة وتجعلها باهتة حتى مع العناية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة الشعر شعر الوجه تهدئة البشرة نصائح مهمة لتهدئة بشرة الوجه بعد إزالة الشعر البشرة العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

أهمية تقشير البشرة بلطف في الخريف ووصفات طبيعية فعالة

اعرفي أسباب المسام الواسعة وطرق التخلص منها حفاظا على مظهر البشرة

ماسك الموز والعسل، لمقاومة التجاعيد وشد البشرة طبيعيا

الأكثر قراءة

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

ضربة الفيدرالي للدولار، هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات جديدة بعدد من المراكز والأحياء

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: المصري القديم أول من آمن بالبعث والحساب (فيديو)

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم من أيام الله ورسالة روحانية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية