نصائح مهمة لتهدئة بشرة الوجه بعد إزالة الشعر

إزالة الشعر من الوجه قد تسبب تهيج واحمرار مؤقت للبشرة، ولكن أحيانا تصل إلى التهابات شديدة فى حالة إذا كانت البشرة حساسة.

وتحرص الفتيات على اتباع بعض الوصفات الطبيعية لتهدئة البشرة بدلا من استخدام الكريمات الكيميائية التى قد تضر بالبشرة على المدى الطويل.

نصائح لتهدئة البشرة بعد إزالة الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل بعض النصائح التى تساعد فى تهدئة بشرة الوجه بعد إزالة الشعر، منها:-

استخدام كمادات باردة، ضعي قطعة قماش نظيفة مبللة بماء بارد على وجهك لبضع دقائق لتقليل الالتهاب وتهدئة الاحمرار.

تجنب لمس الوجه، وبعد إزالة الشعر تكون المسام مفتوحة، لذا يفضل عدم لمس الوجه أو وضع اليدين عليه حتى لا تنتقل البكتيريا وتسبب الحبوب.

البشرة

ترطيب البشرة بمنتجات طبيعية:د، استعملي جل الألوفيرا أو ماء الورد الطبيعي لترطيب البشرة وتهدئتها، فهما يساعدان في تقليل الاحمرار والحكة.

تجنب استخدام المكياج والعطور، وينصح بعدم وضع المكياج أو أي منتجات تحتوي على عطور أو كحول لمدة 24 ساعة بعد الإزالة لتجنب التهيج.

عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، احرصي على البقاء بعيدا عن الشمس في الساعات الأولى بعد الإزالة، وإذا اضطررتى للخروج استخدمي واقي شمسي خفيف ومناسب للبشرة الحساسة.

استخدام كريمات مهدئة، ويمكنك وضع كريم يحتوي على البانثينول أو الكاموميل لتهدئة الجلد وتسريع تجديد الخلايا.

تجنبى التقشير فورا، لا تستخدمي أي مقشرات أو ماسكات قوية بعد الإزالة مباشرة، بل انتظري يومين على الأقل حتى تستعيد البشرة توازنها.

الاهتمام بالنظافة، اغسلي وجهك بلطف باستخدام غسول خالى من الكحول والعطور، وجففيه بمنشفة نظيفة بطريقة التربيت وليس الفرك.

الترطيب المستمر، حافظي على ترطيب البشرة مرتين يوميا لتجنب الجفاف، فذلك يساعد على تقليل الالتهاب وتحسين ملمس الجلد.

