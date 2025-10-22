اعرفي خطوات العناية الليلية بالبشرة حفاظا على جمالك

العناية الليلية بالبشرة من أهم المراحل التي تساعد في الحفاظ على نضارة الوجه وشبابه، لأن البشرة خلال الليل تكون في حالة تجديد وإصلاح بعد التعرض طوال النهار لأشعة الشمس، الأتربة، والإجهاد.

لذلك، اتباع روتين ليلي منظم للعناية بالبشرة يمنحها فرصة للتنفس، والترطيب، واستعادة توازنها الطبيعي، وهو ماتحرص عليه بعض الفتيات.

أهمية العناية بالبشرة ليلا

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن نشاط خلايا البشرة أثناء النوم يزداد وتتضاعف قدرة البشرة على امتصاص العناصر المغذية، كما أن إنتاج الكولاجين يتنشط، وهو المسؤول عن مرونة البشرة وشبابها. لذلك، العناية بالبشرة ليلا تساعد على:

تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

إزالة الشوائب المتراكمة على سطح الجلد.

ترميم خلايا البشرة التالفة بفعل العوامل الخارجية.

تعزيز نضارة البشرة وإشراقها في الصباح.

خطوات العناية الليلية بالبشرة

وأضافت دعاء، أن من أهم خطوات العناية الليلية بالبشرة:-

إزالة المكياج جيدا، وهي الخطوة الأولى والأهم قبل أي شيء، لأن بقاء المكياج على الوجه يسد المسام ويسبب ظهور الحبوب والبقع، لذا استخدمي مزيل مكياج مناسب لنوع بشرتك ماء ميسيلار للبشرة الحساسة، أو زيت منظف للبشرة الجافة، وامسحي الوجه بلطف باستخدام قطنة نظيفة دون فرك قوي. غسل الوجه بالغسول المناسب، وبعد إزالة المكياج، اغسلي وجهك بالغسول المخصص لبشرتك، ثم جففي وجهك بلطف باستخدام منشفة نظيفة من القطن. استخدام التونر، الذي يعمل على موازنة درجة الحموضة في البشرة وإغلاق المسام، وضعي القليل منه على قطعة قطن ومرريها على الوجه بلطف، ويمكن استخدام تونر طبيعي مثل ماء الورد للبشرة الحساسة. السيروم خطوة مهمة لأنه يحتوي على تركيزات عالية من المكونات الفعالة، ويستخدم ايضا على حسب نوع البشرة. الترطيب الليلي ضروري جدا لأنه يساعد على تجديد الخلايا أثناء النوم، لذا اختاري كريم ليلي غني ومغذي يناسب نوع بشرتك، ودلكي الكريم بلطف بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية. العناية بمنطقة العين، ومنطقة العينين حساسة جدا وتحتاج لعناية خاصة، لذا استخدمي كريم عيون مرطب يحتوي على الكافيين أو فيتامين E لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء، وضعي كمية صغيرة ودلكيها برفق باستخدام إصبع البنصر. العناية بالشفاه، ولا تنسي الشفاه فهي جزء من الوجه، استخدمي مقشر خفيف لإزالة الجلد الميت مرة أو مرتين أسبوعيا، وضعي بلسم شفاه غني بالزيوت أو الفازلين قبل النوم. احرصي على النوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات يوميا، لأن قلة النوم تؤدي إلى شحوب البشرة وظهور الهالات. استخدمي وسادة من الحرير لتقليل الاحتكاك ومنع التجاعيد المبكرة. غيري غطاء الوسادة بانتظام للحفاظ على نظافة البشرة. اشربي كوب ماء قبل النوم لترطيب الجسم من الداخل. تجنبي وضع مستحضرات ثقيلة جدا على البشرة لأنها قد تسد المسام أثناء النوم.

