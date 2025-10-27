وصفات طبيعية لإزالة الماكياج من البشرة بعمق

إزالة الماكياج خطوة أساسية لا يمكن تجاهلها في روتين العناية بالبشرة، فهي تساهم في تنظيف المسام بعمق، وتمنع تراكم الأوساخ والدهون التي تؤدي إلى ظهور الحبوب والبقع.

وعلى الرغم من أن مزيلات الماكياج التجارية فعالة، إلا أن كثيرا منها يحتوي على مواد كيميائية قد تسبب الجفاف أو الحساسية لبعض أنواع البشرة.

لذلك، تميل الكثير من الفتيات إلى استخدام طرق طبيعية لإزالة الماكياج بفعالية ونعومة، دون الإضرار بالبشرة.

زيوت طبيعية لإزالة الماكياج

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن الزيوت من أكثر المواد الطبيعية فعالية في إزالة الماكياج، لأنها تذيب الزيوت والشوائب الموجودة على البشرة بطريقة لطيفة دون تجريدها من رطوبتها الطبيعية، منها:-

زيت جوز الهند، ويحتوي على أحماض دهنية مغذية للبشرة، ويعمل على إذابة الماسكارا، وأحمر الشفاه، وكريم الأساس بسهولة، خذي كمية صغيرة من الزيت ودلكي بها الوجه برفق، ثم امسحيه بقطنة مبللة بماء دافئ.

زيت الزيتون، من أفضل الخيارات للبشرة الجافة والحساسة، فهو ينظف ويرطب في الوقت نفسه، اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع بضع قطرات من ماء الورد، وامسحي وجهك بلطف باستخدام قطن ناعم.

زيت اللوز الحلو، وهو مثالي للبشرة الجافة والمختلطة، ويساعد أيضا في إزالة الكحل والماسكارا دون تهييج العينين.

زيت الجوجوبا، ويشبه في تركيبه الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة، لذلك يعتبر مناسب للبشرة الدهنية أو الحساسة.

إزالة المكياج

الحليب ومنتجاته لإزالة الماكياج بعمق

وأضافت دعاء، أن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تنظيف البشرة وتجديد خلاياها، فقط بللي قطعة قطن بالحليب البارد وامسحي وجهك جيدا، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ويمكنك أيضا مزج الحليب مع القليل من العسل لزيادة الترطيب والنعومة.

ماء الورد والخيار لإزالة الماكياج

وتابعت، ماء الورد معروف بقدرته على تهدئة البشرة وتنظيفها بلطف، بينما الخيار ينعش ويبرد الجلد بعد إزالة الماكياج، اخلطي ملعقة من عصير الخيار مع ملعقة من ماء الورد، وامسحي بها الوجه باستخدام قطعة قطن، وهذه الطريقة مثالية للبشرة الحساسة أو بعد يوم طويل من وضع الماكياج.

اصنعى بنفسك مزيل ماكياج طبيعي من مكونات منزلية

وأوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أنه يمكنك تحضير مزيل طبيعي وفعال في المنزل بمكونات بسيطة:

المكونات:

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا

الطريقة:

امزجي المكونات في زجاجة صغيرة، واحتفظي بها في الثلاجة.

استخدمي القليل منها على قطعة قطن لإزالة الماكياج من البشرة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

