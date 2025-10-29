القومي للتغذية يقترح وجبة غداء صحية بـ 200 جنيه تكفي 4 أفراد

قدم المعهد القومي للتغذية نموذجا لوجبة غداء متكاملة العناصر الغذائية بتكلفة تقارب 200 جنيهه، تناسب الأسر المصرية وتلبي احتياجات الجسم من البروتينات والفيتامينات والألياف.

التوعية بالتغذية السليمة

وأوضح المعهد القومي للتغذية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لمعهد التغذية على موقع "فيسبوك" في إطار التوعية بالتغذية السليمة، أن الوجبة تتكون من نصف كيلو أرز، و800 جم من صدور الدجاج، و800 جم من الخضار المشكل، بالإضافة إلى الخيار والطماطم والليمون لتحضير السلطة الخضراء.

وأوضح المعهد أن صدور الدجاج تتبل وتشوى في الفرن لتقليل نسبة الدهون، مع الاكتفاء بكمية قليلة من الزيت أثناء الطهي.

كما يغسل الخضار جيدا قبل الطهي لضمان النظافة والسلامة الغذائية، بينما تقطع السلطة وتتبل بالليمون لإضافة نكهة طبيعية وصحية.

وأشار المعهد القومي للتغذية إلى أن هذه الوجبة مثال مثالي لـ غداء غني بالبروتين ومناسب للحفاظ على الوزن وصحة القلب، إذ تجمع بين البروتينات المشوية، والخضروات المطهية، والسلطة الطازجة، في توازن يحقق احتياجات الجسم اليومية من العناصر الغذائية الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.