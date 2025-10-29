الأربعاء 29 أكتوبر 2025
القومي للتغذية يقترح وجبة غداء صحية بـ 200 جنيه تكفي 4 أفراد

وجبة غداء
وجبة غداء

قدم المعهد القومي للتغذية نموذجا لوجبة غداء متكاملة العناصر الغذائية بتكلفة تقارب 200 جنيهه، تناسب الأسر المصرية وتلبي احتياجات الجسم من البروتينات والفيتامينات والألياف.

التوعية بالتغذية السليمة

وأوضح المعهد القومي للتغذية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لمعهد التغذية على موقع "فيسبوك" في إطار التوعية بالتغذية السليمة، أن الوجبة تتكون من نصف كيلو أرز، و800 جم من صدور الدجاج، و800 جم من الخضار المشكل، بالإضافة إلى الخيار والطماطم والليمون لتحضير السلطة الخضراء.

وأوضح المعهد أن صدور الدجاج تتبل وتشوى في الفرن لتقليل نسبة الدهون، مع الاكتفاء بكمية قليلة من الزيت أثناء الطهي.

 كما يغسل الخضار جيدا قبل الطهي لضمان النظافة والسلامة الغذائية، بينما تقطع السلطة وتتبل بالليمون لإضافة نكهة طبيعية وصحية.

وأشار المعهد القومي للتغذية إلى أن هذه الوجبة مثال مثالي لـ غداء غني بالبروتين ومناسب للحفاظ على الوزن وصحة القلب، إذ تجمع بين البروتينات المشوية، والخضروات المطهية، والسلطة الطازجة، في توازن يحقق احتياجات الجسم اليومية من العناصر الغذائية الأساسية.

