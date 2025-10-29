هيئة الدواء المصرية تحذر من محلول غسيل كلوي غير مطابق

أعلنت هيئة الدواء المصرية في منشور رسمي عن سحب وتشديد إجراءات التحريز لتشغيلة محددة من مستحضر H.D.S (1048)، ويستخدم لمرضي الغسيل الكلوي، وذلك بعد صدور نتائج عدم مطابقة من معامل الهيئة.

وتضمنت بيانات المستحضر H.D.S (1048) ورقم التشغيلة: 354/48/2025

عدم مطابقة التشغيلة الخاصة بمحلول الغسيل الكلوي

وقالت هيئة الدواء: إن سبب التحذير هو ورود نتائج من معامل هيئة الدواء المصرية تفيد بعدم مطابقة التشغيلة المشار إليها للمواصفات القياسية المعتمدة.



وقررت الهيئة سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة غير المطابقة من جميع الجهات والوحدات الصحية والصيدليات على مستوى الجمهورية.

ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى التأكد من رقم التشغيلة عند شراء المستحضر، مشددة على أن هذا التحذير يخص التشغيلة المشار إليها فقط ولا يمتد إلى باقي تشغيلات المستحضر المتداولة في الأسواق.

وفي حال الاشتباه في العبوة أو وجود شكوى، يمكن للمواطنين التواصل عبر الخط الساخن: 15301

كما شددت الهيئة على أهمية الرجوع إلى الصيدلي المختص للتحقق من سلامة المستحضر قبل الاستخدام.

