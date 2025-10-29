الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار مصر

عبد الغفار يوجه بسرعة تسليم المشروعات الصحية لدخولها الخدمة فورا

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار وزير الصحة
وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بالإسراع في تسليم المشروعات لدخولها الخدمة فورًا، مما يعزز كفاءة المنشآت الصحية ويرفع جودة الخدمات الطبية للمواطنين.  

كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، استقبل اللواء خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المسئولة عن تنفيذ المشروعات الصحية، لبحث تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية.  

مراجعة المشروعات القائمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ركز على  مراجعة المشروعات القائمة والالتزام بالجداول الزمنية، بنود العقود، والالتزامات المتبادلة وإبرام تعاقد للمرحلة الثانية ومناقشة الجوانب الفنية والإدارية، المقايسات، وتفعيل اللجان المشتركة لتسريع التنفيذ والجوانب الهندسية والمالية واستعراض المقايسات الفنية، تسوية الالتزامات، وآليات ضمان الجودة. 

نائب وزير الصحة تبحث الاستعدادات للخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسكان

الصحة: انخفاض عدد المواليد لأقل من 2 مليون لأول مرة منذ 2007

كما استعرض اللقاء المستجدات التنفيذية من خلال  نسب الإنجاز، تواريخ التسليم المتوقعة، والتحديات الميدانية مع آليات التغلب عليها،  المشروعات المنتهية والجارية في مختلف المحافظات، مع التركيز على الأعمال الإنشائية ومعايير الكفاءة. 

