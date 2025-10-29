عبد الغفار يوجه بسرعة تسليم المشروعات الصحية لدخولها الخدمة فورا

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بالإسراع في تسليم المشروعات لدخولها الخدمة فورًا، مما يعزز كفاءة المنشآت الصحية ويرفع جودة الخدمات الطبية للمواطنين.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، استقبل اللواء خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المسئولة عن تنفيذ المشروعات الصحية، لبحث تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية.

مراجعة المشروعات القائمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ركز على مراجعة المشروعات القائمة والالتزام بالجداول الزمنية، بنود العقود، والالتزامات المتبادلة وإبرام تعاقد للمرحلة الثانية ومناقشة الجوانب الفنية والإدارية، المقايسات، وتفعيل اللجان المشتركة لتسريع التنفيذ والجوانب الهندسية والمالية واستعراض المقايسات الفنية، تسوية الالتزامات، وآليات ضمان الجودة.

كما استعرض اللقاء المستجدات التنفيذية من خلال نسب الإنجاز، تواريخ التسليم المتوقعة، والتحديات الميدانية مع آليات التغلب عليها، المشروعات المنتهية والجارية في مختلف المحافظات، مع التركيز على الأعمال الإنشائية ومعايير الكفاءة.

