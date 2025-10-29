الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انقطاع مؤقت للمياه بحدائق الأهرام بسبب كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي

اصلاح خط مياه
اصلاح خط مياه

تلقت محافظة الجيزة إخطارًا مبدئيًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحدوث كسر بخط مياه قطر 800 مم أمام العقار رقم 79 بمنطقة الضغط في حدائق الأهرام. 

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بسرعة فحص موقع الكسر وتنفيذ أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بغلق المياه عن عدد من المناطق بقطاع هضبة الأهرام بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
 

 

كما تؤكد المحافظة أن الشركة ستوفر سيارات محملة بمياه الشرب النقية للتحرك في الأماكن المتأثرة وتلبية أي احتياجات عاجلة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأحياء المعنية وغرفة العمليات بالمحافظة.

وتتابع محافظة الجيزة الموقف أولًا بأول لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

الجريدة الرسمية