انقطاع مؤقت للمياه بحدائق الأهرام بسبب كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي

تلقت محافظة الجيزة إخطارًا مبدئيًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحدوث كسر بخط مياه قطر 800 مم أمام العقار رقم 79 بمنطقة الضغط في حدائق الأهرام.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بسرعة فحص موقع الكسر وتنفيذ أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بغلق المياه عن عدد من المناطق بقطاع هضبة الأهرام بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.



كما تؤكد المحافظة أن الشركة ستوفر سيارات محملة بمياه الشرب النقية للتحرك في الأماكن المتأثرة وتلبية أي احتياجات عاجلة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأحياء المعنية وغرفة العمليات بالمحافظة.

وتتابع محافظة الجيزة الموقف أولًا بأول لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.