"أكرم" سعيد بمشاركات الدول هذا العام في المهرجان ونسعى خلال السنوات القادمة لتقديم المزيد

محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء الوفود الأجنبية والعربية المُشاركة بمهرجان الفنون الشعبية

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، رؤساء وأعضاء الفِرق الأجنبية والعربية (رومانيا، بولندا، الهند، الجزائر، الأردن، فلسطين، سريلانكا، لبنان، إندونيسيا، أوزباكستان، تونس، غينيا)، وأيضًا رؤساء الفرق المصرية المُشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم، وفرقة هيئة قناة السويس لذوي الهمم، في نسخته الخامسة والعشرين، بقاعة المؤتمرات بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية.  

أبرز الحضور خلال اللقاء 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان ماهر كمال مدير المهرجان، أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية.  

مصر ستظل واحة الأمان 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف الأساسي من إقامة وتنظيم المهرجان هو التأكيد على أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا واحة الأمن والأمان وحاضنة للفنون والثقافات المختلفة وقلب الأمة العربية النابض، مرحبًا بكل الوفود الأجنبية والعربية والمصرية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

مضيفًا أتمنى أن تكونوا سفراءً فعَّالين لمدينتنا الجميلة في بلادكم، وأن تنقلوا بكل فخرٍ واعتزازٍ صورتها الحضارية وتراثها الثقافي إلى العالم.

 

مشيرًا أن هذا الحدث السنوي يعزز الروابط الثقافية بين الدول، كما يعزز روح التعاون والتضامن، آملين أن يستمر هذا التبادل الثقافي المثمر.

ووجَّه "أكرم" الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المهرجان من اللجان التنفيذية بوزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية وللفرق المشاركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في إثراء هذا المهرجان بالفنون الرائعة. 

 

مؤكدًا على ثقته من نشر الانطباعات الإيجابية عن الإسماعيلية وعن شعبها الودود من خلال الوفود المشاركة، قائلًا "سنكون سعداء برؤية تأثيركم الإيجابي على المجتمعات التي تمثلونها، لنقدم سويًا تجربة تبادلية مثمرة تعزز التعاون والتضامن بين الشعوب. 

وأشار أكرم إلى أن رسالتنا للعالم أجمع التي نحملها لضيوفنا المشاركين في دورة هذا المهرجان باعتبارهم سفراء لبلادهم، أن مصر آمنة مستقرة كما أنها ترحب بجميع ضيوفها من مختلف دول العالم، موجهًا الدعوة لرؤساء الفِرق الأجنبية للمشاركة في الدورة القادمة للمهرجان. 

 

ومن جانبهم، أعرب رؤساء وأعضاء الفرق الأجنبية والعربية والمصرية عن بالغ سعادتهم بالمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مشيدين بحسن وحفاوة الاستقبال من جانب شعب الإسماعيلية المضياف ومعربين عن إعجابهم بتلك المحافظة الساحرة ومبانيها ذات الطابع المعماري المميز، من خلال تنفيذ برامج سياحية للتعرف على معالم المحافظة. 

 

كما أشادوا بحسن التنظيم والتنسيق في أماكن الإقامة وأماكن العروض وحفلي الديفيليه والافتتاح متمنيين أن يستمر المهرجان في تميزه ومشاركة عدد أكبر من الفرق خلال السنوات القادمة موجهين الشكر لشباب الإسماعيلية من المتطوعين المرافقين للفرق على كونهم خير سفراء لمصر ومحافظة الاسماعيلية.

 

وخلال مراسم الاستقبال، قام محافظ الإسماعيلية بتكريم رؤساء الوفود وتبادل الدروع والهدايا التذكارية معهم، معربًا عن سعادته باستعادة المهرجان لرونقه وبريقه، مشيدًا بفعاليات حفل الافتتاح الرسمي المتميز الذي أقيم بالمسرح الروماني بالطريق الدائري، وأن المحافظة تسعى جاهدة لاستمرارية إقامة المهرجان سنويًا في موعده المحدد من كل عام والعمل على توفير كافة التسهيلات والتيسيرات من أجل الظهور بالمظهر اللائق لشعب الإسماعيلية العظيم المحب للفن.

 

وحرص محافظ الإسماعيلية على التقاط الصور التذكارية مع الفِرق الأجنبية والعربية والمصرية المُشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الخامس والعشرين.

 

