رئيس جامعة القناة: تحويل الأسوار إلى مبانٍ بارتفاع 5 أمتار

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه شريف فاروق أمين عام الجامعة، سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير سور الجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة الشاملة لتحديث بنيتها التحتية وتعزيز المظهر الحضاري للحرم الجامعي.

الحفاظ على الطراز المعماري للجامعة

شملت الجولة المنطقة الممتدة من بوابة عثمان وحتى بوابة كلية طب الأسنان بطول ألف متر، حيث يجري العمل حاليًا على تحويل السور إلى مبانٍ دائمة بارتفاع خمسة أمتار، مع الالتزام الكامل بالطراز المعماري المتبع في المرحلة الأولى، والحفاظ على الهوية البصرية للجامعة من خلال وضع شعارها الرسمي على امتداد السور.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ استراتيجية الجامعة لتوفير بيئة تعليمية آمنة

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن أعمال التطوير تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة، تعكس مكانة الجامعة وتاريخها العريق، وتواكب التوسعات الأكاديمية والمجتمعية التي تشهدها الكليات والبرامج المختلفة.

التزام المشروع بالجدول الزمني

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تسير وفق جدول زمني دقيق، مع متابعة مستمرة من إدارة الجامعة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على أن تطوير السور لا يقتصر على تحسين المظهر الجمالي، بل يأتي أيضًا ضمن خطة متكاملة لتعزيز الأمن والانضباط داخل الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي امتدت من البوابة الرئيسية وحتى نهاية سور الجامعة بطول 1000 متر، وبارتفاع موحّد بلغ خمسة أمتار، قد تم الانتهاء منها مؤخرًا مع الحفاظ على الطابع المعماري وشعار الجامعة على طول السور.

وقد تم تنفيذ أعمال التطوير تحت إشراف الإدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة قناة السويس بقيادة المهندسة هبة إمام، مدير عام الإدارة، التي تتابع سير العمل ميدانيًا، وتحرص على تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والمعمارية.

كما تم إنشاء بوابة خاصة بالفندق الجامعي وجاري تركيبها، فيما أوصى الدكتور ناصر مندور بتعلية البوابات الحديدية لكلية طب الأسنان والتمريض من جهتي الدخول والخروج، وذلك لأسباب أمنية ولضمان التكامل مع التصميم الجديد للسور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.