الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إطلاق مبادرة قراءة الإمام ورش المصري لإثراء التلاوة بالإسماعيلية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عقد فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية لقاءً موسعًا مع الأئمة المجازين بقراءة ورش عن نافع، وذلك بمسجد الرحمن بالمحطة بمدينة التل الكبير، في إطار تفعيل هذه المبادرة  والوقوف على أعداد المجازين، وبحث سبل نشر هذه القراءة في أوساط الأئمة والمصلين. 

 

أئمة أوقاف الإسماعيلية يحذرون من الانفلات الأخلاقي والتحرش ضمن مبادرة "صَحِّح مفاهيمك"

أوقاف الإسماعيلية تطلق مشروع إحياء رواية الإمام ورش (صور)

 

وضع خطة علمية لتوسيع انتشار قراءة ورش في محافظة الإسماعيلية 

وخلال اللقاء، تم وضع خطة علمية وعملية لتوسيع نطاق انتشار قراءة ورش في محافظة الإسماعيلية، تضمنت تخصيص عدد من المساجد الكبرى لإقامة الصلاة فيها بهذه القراءة، خاصة في صلوات المغرب والعشاء والقيام، بما يتيح لجمهور المصلين الاستماع لجماليات الأداء القرآني وفق رواية ورش عن نافع. كما شملت المبادرة عقد مقرأة أسبوعية بمديرية أوقاف الإسماعيلية لتعليم قراءة ورش وتدريب الأئمة والقراء على أصولها وضبط رواياتها، تحت إشراف المجازين المتخصصين. 

 

تنويع مجالات العطاء القرآني 

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المديرية في تنويع مجالات العطاء القرآني، وتأكيد أن القراءات القرآنية ليست اختلافًا في اللفظ أو النغم، بل هي سعة في الأداء وثراء في البيان وإعجاز في التنزيل، تعكس عمق العناية الإلهية بحفظ كتابه الكريم لفظًا وأداءً. 

 

الهدف من إطلاق المبادرة 

وفي ختام اللقاء، أكد فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي أن هذه المبادرة ليست مجرد نشاط علمي أو صوتي، بل هي رسالة دعوية وروحية تعيد للمساجد دورها في تعليم القرآن الكريم على أوسع نطاق، وتربط الأئمة والقراء والمصلين بكتاب الله تعالى وفق منهج علمي رصين، متمنيًا أن تكون محافظة الإسماعيلية نموذجًا يُحتذى في إحياء القراءات القرآنية في سائر المحافظات.

 

وكان قد أطلق فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية فكرة رائدة في إحياء قراءة الإمام ورش عن نافع المدني، تلك القراءة المباركة التي تمثل أحد أوجه الأداء القرآني المتواتر في الأمة الإسلامية، وتُعد جزءًا أصيلًا من تراث التلاوة في بلاد المغرب والأندلس ومصر. 

 

لماذا تتبني مديرية أوقاف الإسماعيلية هذه المبادرة 

جدير بالذكر أن الإمام ورش صاحب رواية ورش عن نافع هو مصري صعيدي من قفط، و كانت هذه الرواية هي  السائدة في مصر من القرن الثاني الهجري حتى الغزو العثماني لمصر عام ١٥١٧ ميلاديا.  وفرض العثمانيون قراءة حفص على القطر المصري، كما فرضوا المذهب الحنفي، رغم أن بلدان المغرب العربي كانت تقرأ برواية ورش المصري عن نافع المدني. 


من أجل  ذلك أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية هذه المبادرة، بهدف إحداث تأثير بالغ على بقية المحافظات لتعميم الفكرة، وحددت مديرية أوقاف الإسماعيلية عشرة مساجد لبدء عقد 3 مقارئ متخصصة في رواية ورش المصري عن نافع المدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اوقاف الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية مبادرة إحياء تلاوة الإمام ورش المصرى إحياء تلاوة الإمام ورش عن نافع مقارئ القرآن بالإسماعيلية تلاوة ورش المصري

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس الوطنية للإعلام لتعزيز سبل التعاون المشترك

شاهد، تفاعل جمهور الإسماعيلية مع عروض الفرق الأجنبية بمهرجان الفنون الشعبية

أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة تعذيب طفل على يد زوجة أبيه

سليم القوى العقلية، مفاجأة في التقرير الطبي المبدئي للمتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

عضو الجبلاية السابق يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا

انخفاض أسعار النفط بضغط من توقعات زيادة إنتاج "أوبك+"

بعد سقوط الفاشر، نص كلمة البرهان للشعب السوداني (فيديو)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف سبب مغادرة قوات الجيش للفاشر

وكالة تسنيم: اختراق أنظمة شركة "مايا" الإسرائيلية وتسريب وثائق وفيديوهات

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالاستهزاء بالأمور والغرور

الشرقاوي: التقنيات المعاصرة يجب أن تكون موافقة لما جاء به الشرع

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المزيد
الجريدة الرسمية