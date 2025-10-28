الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توزيع 1800 أسطوانة بوتاجاز بالأسعار الرسمية بقرى الإسماعيلية

جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو

قام كلٌّ من مركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز ومدينة فايد، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة سامح شبل مدير المديرية، بحملات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية، وذلك بقرى الفردان، سرابيوم، الهويس. 

11 صورة ترصد أجواء مبهرة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

الأمن يحقق في واقعة العثور على جثة قرب مقلب قمامة بالإسماعيلية

 

توزيع 600 أسطوانة بقرية الفردان 

وأشار العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم توزيع 600 أسطوانة بوتاجاز بالسعر الرسمي، بقرية الفردان، أمام مبنى الوحدة المحلية، مدخل طريق المعدية، والمعهد الشامي، بسعر 235 جنيه للأسطوانة.

جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو

ومن جانبه، أكد محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، أنه تم توزيع 1200 أسطوانة بوتاجاز، بقرى سرابيوم، الهويس، فنارة، كسفريت، أبوسلطان، مدينة فايد. 

جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو
جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية أو محاولات التلاعب ورفع الأسعار. وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتوفير أسطوانات الغاز للمواطنين وضمان وصولها لجميع المواطنين بكافة الأماكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسطوانات البوتاجاز اسطوانة بوتاجاز التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الممارسات الاحتكارية بالاسماعيلية توزيع اسطوانات البوتاجاز رئيس مركز ومدينة فايد

مواد متعلقة

الأمن يحقق في واقعة العثور على جثة قرب مقلب قمامة بالإسماعيلية

تطوير الشوارع الداخلية بمناطق الشهداء والعبور والدبش بالإسماعيلية (صور)

مهرجان الإسماعيلية يناقش توثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي والتحولات المعاصرة

إطلاق مبادرة قراءة الإمام ورش المصري لإثراء التلاوة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

كأس خادم الحرمين، الشباب يتقدم على الزلفي بهدف في الشوط الأول

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

ترويجا لافتتاح المتحف المصرى الكبير، أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع العاصمة

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

المزيد
الجريدة الرسمية