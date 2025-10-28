توزيع 1800 أسطوانة بوتاجاز بالأسعار الرسمية بقرى الإسماعيلية

قام كلٌّ من مركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز ومدينة فايد، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة سامح شبل مدير المديرية، بحملات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية، وذلك بقرى الفردان، سرابيوم، الهويس.

توزيع 600 أسطوانة بقرية الفردان

وأشار العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم توزيع 600 أسطوانة بوتاجاز بالسعر الرسمي، بقرية الفردان، أمام مبنى الوحدة المحلية، مدخل طريق المعدية، والمعهد الشامي، بسعر 235 جنيه للأسطوانة.

جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو

جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو

جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو

ومن جانبه، أكد محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، أنه تم توزيع 1200 أسطوانة بوتاجاز، بقرى سرابيوم، الهويس، فنارة، كسفريت، أبوسلطان، مدينة فايد.

جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو

جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو

جانب من توزيع الاسطوانات،فيتو

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية أو محاولات التلاعب ورفع الأسعار. وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتوفير أسطوانات الغاز للمواطنين وضمان وصولها لجميع المواطنين بكافة الأماكن.

