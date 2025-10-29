الأربعاء 29 أكتوبر 2025
محافظات

مصرع سباك صعقا بالكهرباء في قنا

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله في تركيب السباكة داخل أحد المنازل بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

محلي قوص بقنا يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب

 

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا إخطارا بشأن مصرع بركات غطاس محارب، يبلغ من العمر 40 عامًا، نتيجة تعرضه لماس كهربائي أثناء تأديته عمله في إحدى المنازل بالقرية.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

