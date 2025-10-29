السكة الحديد تواصل حملة التوعية الجماهيرية بمحافظة قنا لتعزيز السلوكيات الإيجابية

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع المجمع الإعلامي بمحافظة قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعية بحضور عدد من الدعاة بوزارة الأوقاف وممثلي المجتمع المدني وعدد من القيادات الاعلامية بالمحافظة.

وقد ركزت الندوة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على مرفق السكك الحديدية كشريان حيوي يخدم ملايين المواطنين يوميًا، وذلك من خلال عرض مواد فيلمية توثق الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل والمواصلات.

كما سلطت الندوة الضوء على السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة هذا المرفق الحيوي، من خلال عرض عدد من الأفلام التوعوية للسلوكيات السلبية تجاه مرفق السكك الحديدية مثل اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها، إقامة معابر غير قانونية عبر شريط السكة الحديد وإلقاء المخلفات على القضبان وركوب القطارات في أماكن غير آمنة وقذف القطارات بالحجارة، والتي لا تعرض سلامة الركاب والعاملين للخطر فحسب بل تتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة مما يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب واستدامتها.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور الذين أبدوا التزامهم بدعم التصدي لهذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية للشعب المصري.

كما أكد المشاركون على أهمية المشاركة الشعبية في حماية المرافق العامة والتعاون مع القائمين عليها من أجل توفير رحلة آمنة ومريحة، مشيدين بالجهود المستمرة التي يبذلها المهندسين والفنيين وجميع العاملين بمرفق السكك الحديدية لتطوير الخدمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات العصر وضمان استمرارية تقديم خدمات نقل آمنة وفعالة تخدم أبناء الشعب المصري.

