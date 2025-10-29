محلي قوص بقنا يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب

عقد فراج الوحش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا اجتماع موسع للاطمئنان على جاهزية المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في مطلع نوفمبر القادم.

وحضر اللقاء كل من؛ محمود عبد الصبور، وشعبان عبد القادر نائبي رئيس المركز.

ووجه رئيس المركز خلال الاجتماع، بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء القرى ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كافة الاستعدادات اللوجستية لعملية الاقتراع، مشيرا إلى ضرورة مراجعة أعمال الصيانة بالمقرات وتوفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وطفايات حريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة.

انتخابات البرلمان المقبل في قنا

كما وجه فراج الوحش رئيس المركز، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات مجلس النواب وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني والاهتمام بتجهيزات اللجان من الخارج والداخل، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيطها والطرق المؤدية إليها، وكذا تكثيف الإنارة بمحيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق المؤدية إليها، مع توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.

وأكد الوحش، أن أجهزة المدينة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

