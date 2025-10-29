جامعة قنا تعلن نتيجة مسابقة أفضل كلية ومبنى

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا نتيجة مسابقة أفضل كلية ومبنى على مستوى الجامعة حيث حصل على المركز الأول كلية الصيدلة، وتقاسم المركز الثانى كل من كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التمريض.

وحصلت كلية طب الفم والأسنان على المركز الثالث، وهنأ رئيس الجامعة الكليات الفائزة بالمراكز الأولى، وأكد على اهتمام الجامعة بالتنسيق الحضاري والهوية البصرية وتوفير مختلف عوامل السلامة والأمان للمنشآت الجامعية في إطار سعي جامعة قنا المستمر نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والإدارية، وتحقيق بيئة جامعية متميزة تواكب معايير الجودة والتميز المؤسسي، وتأصيل روح المنافسة الفعالة بين الكليات.

تكريم طلاب قنا

وقام الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بتكريم الكليات الفائزة حيث تم توزيع شهادات التقدير لعمداء الكليات الفائزة الى جانب منحهم جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى، كما تم توزيع شهادات التقدير لمجموعة كليات حسنت وطورت من وضعها السابق في إطار عناصر التقييم والضوابط التي حددتها لجنة المسابقة.

كما كرم رئيس الجامعة أعضاء لجنة المسابقة والتي يترأسها الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتضم في عضويتها طروب طلبة أمين الجامعة وعبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد، جمال الأفندي الزمر مدير إدارة خدمة المجتمع بالجامعة، المهندسة هالة عبد الرحيم بالإدارة الهندسية، المهندس نصر عطا بإدارة الحدائق، وعبدالخالق عبدالموجود بإدارة الصحة والسلامة المهنية، والنجار احمد بقطاع خدمة المجتمع وذلك خلال حفل إعلان نتائج المسابقة، موجهًا لهم الشكر على جهودهم في أعمال الزيارات الميدانية والتقييم لمختلف كليات الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.