مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في جبل قرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بوقوع حادث صعق 4 أشخاص داخل مزرعة مما أدى إلى وفاتهم في قرية المراشدة بدائرة المركز.

وتبين أنه خلال أعمال الصيانة داخل مزرعة خاصة بشركة خاصة أصيبوا بصعق كهربائي فلقوا مصرعهم.

جارٍ فحص الواقعة ومعاينة الجثامين من قبل الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

