محافظ قنا يكرم الطالب مروان تامر الفائز بالمركز الثالث عالميًا في تصميم المواقع الإلكترونية

كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمكتبه الطالب مروان تامر محمد، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية بنين "الحديثة سابقا" بقنا، الحاصل على المركز الثالث عالميًا في تصميم المواقع الإلكترونية، ضمن فعاليات المنتدى الأفرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا (AAFFIAT)، الذي أُقيم بدولة ماليزيا، وذلك بحضور هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأفراد أسرة الطالب.

ومن جانبه أعرب محافظ  قنا، خلال التكريم عن فخره واعتزازه بالإنجاز المشرف الذي حققه الطالب مروان، مؤكدًا أن هذا النجاح يجسد الصورة المشرقة لأبناء قنا الذين يثبتون تفوقهم في مختلف المحافل الدولية، ويرفعون اسم مصر عاليا في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

تعزيز قدراتهم الإبداعية فى قنا

وأضاف "عبدالحليم" أن الدولة تولي اهتمامًا خاصا بالطلاب الموهوبين والمبتكرين، مشددا على استمرار دعم المحافظة الكامل لهم، لتطوير مهاراتهم الرقمية وتعزيز قدراتهم الإبداعية، في إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب وبناء جيل قادر على التعامل مع أدوات العصر الرقمي، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن بعثة المنتخب المصري للذكاء الاصطناعي والروبوت، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد حققت إنجازًا استثنائيًا خلال مشاركتها في المنتدى، بحصولها على 68 جائزة ضمن المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة للمركز الأول، ما يعكس المكانة الريادية لمصر في مجالات التكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم.

