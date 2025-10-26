مدير تعليم قنا يتابع انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بـ 100 مدرسة

تابع هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، والمنفذ بعدد ١٠٠ مدرسة بمحافظة قنا لتنمية مهارات اللغة العربية مستهدفا ٤٨٥٥٨ تلميذًا في 6 إدارات تعليمية واتقانهم القراءة والإملاء والتعبير من أجل تحقيق طفرة دراسية تعزز دور المؤسسة التعليمية في أداء رسالتها.



تأكد مدير تعليم قنا في حضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام بالمديرية ومحسن خلف الله مدير التعليم الإبتدائي وحمودة محمد موجه عام اللغة العربية من انتظام فعاليات البرنامج بمدرستي الفيصل الإبتدائية المشتركة والمعنى الجديدة الإبتدائية التابعتين لإدارة قنا التعليمية وتسخير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإنجاح البرنامج الذي انطلق اليوم ويستمر إلى نهاية الأسبوع في مرحلته الأولى.

إشادة بدور التوجيه العام في تعليم قنا

وأثنى على دور التوجيه العام للغة العربية والصفوف الأولى في عرض نتائج دقيقة للاختبار القبلي المعد من قبل الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات من أجل رصد الواقع الفعلي وتقويم المستوى عن طريق ١٨٥ موجهًا ومقيما للاختبارات القبلية.



أعرب وكيل الوزارة عن تقديره لإختيار الوزارة محافظة قنا لتطبيق البرنامج في المرحلة الثانية والذي تنظمه بعدد ١٠ محافظات تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم من أجل تحسين مستوى طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي في اللغة العربية.

ولفت إلى أنه يتم عقد تدريب أون لاين لكوادر من هيئات التدريس لتنفيذ البرنامج في الشهرين القادمين، منوهًا أن البرنامج معني بتقوية مهارة اللغة العربية كونها أساس وركيزة التعلم ومحور بناء وترسيخ كافة المعارف والعلوم.

وأشار الى أن المديرية تسير بشكل متواز لتعميم خطط علاجية لتحسين المستوى العلمي لكافة تلاميذ الصفوف الابتدائية من الضعاف وتؤكد على منح درجات الانضباط والتقييم الفعلية.

