الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق ميكروباص تعدى على قائد سيارة نقل بالقليوبية

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بممارسة أعمال بلطجة والتعدى على قائد سيارة نقل، والتسبب فى تلفيات بمركبته نتيجة خلاف على أولوية المرور بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها "الظاهر بمقطع الفيديو" وهو سائق مقيم بالقليوبية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

الداخلية القليوبية ميكروباص بلطجة الطريق أولوية المرور الحوادث المرورية الامن العام وزارة الداخلية

