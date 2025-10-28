ضبط سائق ميكروباص تعدى على قائد سيارة نقل بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بممارسة أعمال بلطجة والتعدى على قائد سيارة نقل، والتسبب فى تلفيات بمركبته نتيجة خلاف على أولوية المرور بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها "الظاهر بمقطع الفيديو" وهو سائق مقيم بالقليوبية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

