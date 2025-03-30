طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو فى خطوات بسيطة

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو، بسكويت النشادر من اشهر انو البسكويت الذى يقدم فى مصر فهو من ضمن حلوى العيد المميزة، ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف بسمة السباعى، طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.

مكونات عمل بسكويت النشادر بالكيلو:-

كيلو دقيق

1/2 كيلو زبدة أو سمن ساقع

1/4 كيلو سكر بودر

2 معلقة زيت

ملعقة صغيرة نشادر

1 ملعقة صغيرة ڤانيليا

4 بيضات

1/2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو:-

يضرب الزبد والسكر جيدا حتى يتكون خليط كريمى.

ثم يضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخري.

ثم نضيف النشادر المذابة فى اللبن والزيت والبرتقال ويضرب.

واخيرا نضيف الدقيق و تعجن جيدا ثم تشكل بالقمع.

وفى حالة استخدام ماكينة البسكويت نزيد كمية الدقيق حتى تتكون عجينة.

- ثم نرص البسكويت فى صينية أو صاج، ويخبز في فرن حرارته 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

ثم نخرجه ونتركه يبرد ثم نضعه فى علب نظيفة محكمة الغلق، لحين تقديمه فى العيد بجانب الكحك ومشتقاته.

بسكويت النشادر

ولعمل البيتيفور الناعم

مكونات عمل البيتيفور الناعم:-

1500 جرام دقيق

1000 جرام زبدة

400 جرام سكر بودر

8 بيضات

فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

طريقة عمل البيتيفور الناعم:-

يضرب فى العجان أو المضرب الكهربائى الزبدة والسكر جيدا حتى تصبح كريمة بيضاء وهشة.

يضاف بيضة تلو الأخرى حتى يتجانس الخليط.

ثم يضاف الدقيق بالتدريج، مع مراعاة أن العجينة تكون مثل الكريمة وناعمة وليست عجينة متماسكة.

ثم تشكل بالقمع وتخبز على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق، ولونه يكون فاتح حتى لا يكون قاسى.

ثم يزين بالشيكولاتة أو المربى مع جوز الهند أن الشيكولاتة المفرومة.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.