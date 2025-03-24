طريقة عمل بسكويت اللانكشير في خطوات بسيطة

طريقة عمل بسكويت اللانكشير، اللانكشير من أنواع البسكويت اللذيذة وهي غربية الأصل ولكن انتشرت مؤخرًا وأصبحت تقدم مع حلوى العيد.

وطريقة عمل بسكويت اللانكشير، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل بسكويت اللانكشير.

مكونات عمل بسكويت اللانكشير:

1 كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

نصف كوب سكر بودرة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب دقيق (قد تحتاجي أقل أو أكثر حسب القوام)

2 ملعقة كبيرة نشا

رشة ملح

للحشو:

مربى (مشمش أو فراولة حسب الرغبة)

جوز هند أو سكر بودرة للتزيين (اختياري)

طريقة عمل بسكويت اللانكشير:

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح المزيج كريمي وفاتح اللون.

أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخفقي حتى يتجانس المزيج.

اخلطي الدقيق مع النشا ورشة الملح، ثم أضيفيهم تدريجيًا إلى الخليط مع الاستمرار في العجن حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

خذي جزءًا من العجينة ولفيها إلى كرات صغيرة أو شكّليها باستخدام القوالب حسب الرغبة.

ضعي البسكويت في صينية فرن مبطنة بورق زبدة، واخبزيه في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبي فاتح من الأسفل.

بعد أن يبرد، الصقي كل قطعتين من البسكويت بالقليل من المربى، ثم مرريها في جوز الهند المبشور أو رشي عليها سكر بودرة للتزيين.

يمكن استخدام نكهات مختلفة مثل الكاكاو بإضافة ملعقة صغيرة منه إلى جزء من العجينة.

احرصي على عدم الإفراط في الخبز حتى لا يصبح البسكويت قاسيًا.

بسكويت اللانكشير

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:-

½ كوب زبدة (100 جرام) طرية

½ كوب سكر بودرة

2 بيضة

½ ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة نشادر (أمونيا غذائية)

2½ كوب دقيق (أو حسب الحاجة)

2 ملعقة كبيرة حليب

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت النشادر:

في وعاء، نخلط الزبدة الطرية مع السكر البودرة حتى يصبح القوام كريميًّا وهشًّا.

نضيف البيض والفانيليا إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق.

ثم نذيب النشادر في ملعقة من الحليب ونضيفها للخليط (يفضل فتح النوافذ لأن رائحة النشادر قوية).

نضيف الدقيق تدريجيًا مع رشة الملح ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية يمكن تشكيلها. إذا كانت العجينة لينة جدًا، نضيف قليلًا من الدقيق.

نضع العجينة في ماكينة البسكويت أو كيس التزيين ونُشكلها حسب الرغبة على صينية مبطنة بورق زبدة.

نخبز البسكويت في فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

يُترك البسكويت ليبرد تمامًا، ثم يُقدّم مع الشاي أو القهوة.

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