مواعيد عرض مسلسل المدينة البعيدة 2 على قناة MBC4

يحظى المسلسل التركي الشهير المدينة البعيدة 2 باهتمام الجمهور خاصة بعد النجاح اللافت الذي شهده الموسم الأول من العمل.

ويحرص المتابعون على معرفة كل التفاصيل الخاصة بالعمل الذي يعرض حاليًا على قناة MBC4 خاصة معرفة مواعيد عرضه.

مواعيد عرض مسلسل المدينة البعيدة 2

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل المدينة البعيدة 2 فإنه يُعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية على قناة MBC4، ليستمر في جذب المشاهدين بأحداثه المتسارعة وأداء أبطاله اللافت.

قصة وأبطال مسلسل المدينة البعيدة

ومسلسل المدينة البعيدة هو عمل تركي مقتبس من المسلسل العربي الهيبة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي عائلي، وتحكي قصة علياء التي تعود من كندا إلى تركيا مع جثمان زوجها وطفلها لتنفيذ وصيته، تواجه علياء عائلة زوجها المتسلطة التي تمنعها من مغادرة أراضيهم، وتدخل في صراع طويل مع زعيم العائلة جيهان، وسط أسرار عائلية تخرج إلى النور تباعًا.

ويشارك في بطولة المسلسل التركي المدينة البعيدة (Uzak Şehir) نخبة من نجوم الدراما التركية، الذين لاقى أداؤهم إشادة من الجمهور، ومن أبرزهم: اوزان اكبابا، سينيم اونسال، جونجا جيلاسون.

