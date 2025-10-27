الإثنين 27 أكتوبر 2025
قبل أيام من عرضه، منصة "يانجو بلاي" تروج لمسلسل ورد وشوكولاتة

روجت منصة يانجو بلاي لمسلسلها الجديد ورد وشوكولاتة، المقرر عرضه خلال أيام قليلة، وذلك من خلال منشور تشويقي جذب انتباه الجمهور عبر حسابات المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجاء المنشور في شكل "قواعد" على صور من المسلسل حملت عنوان "٣ حاجات أوعى تنساهم قبل ورد وشوكولاتة".

وجاءت كالتالي:

١- الهدوء مش دايمًا أمان، والهدايا مش دايمًا من القلب. 

٢- كل ما تعوز أكتر.. كل ما بقيت أضعف. 

٣- باقي ٣ أيام على ورد وشيكولاتة. 

بهذه الطريقة الغامضة والمثيرة، ترفع المنصة حجم التشويق حول المسلسل المنتظر وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل أحداثه وشخصياته.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل ورد وشيكولاتة

ويبدأ عرض مسلسل ورد وشيكولاتة على منصة “يانجو بلاي” يوم 30 أكتوبر الجاري وهو مكون من 10 حلقات، ويُشارك في بطولته كل من محمد فراج وزينة، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم من بينهم مها نصار وصفاء الطوخي.

والمسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويستوحي “ورد وشوكولاتة” قصته من أحداث حقيقية شغلت  الرأي العام في مصر.

وتدور قصة المسلسل حول مروة وهي إعلامية لامعة تقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية، وتشتهر بأسلوبها الجريء في طرح القضايا الصادمة. 

وخلال إحدى الحلقات، تلتقي بمحامٍ يُدعى صلاح، ليكون هذا اللقاء نقطة تحول كبرى في حياتها، حيث تقع في حبه رغم ماضيه الغامض وتعقيدات حياته، لتجد نفسها ممزقة بين قلبها وعقلها. 

ومع مرور الوقت، تتلقى صدمة كبرى حين يقرر تركها والعودة إلى عائلته، فتبدأ رحلة مليئة بالصراعات لكشف الحقائق.

طرح برومو مسلسل ورد وشوكولاتة

 وطرحت منصة يانجو بلاي البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد “ورد وشيكولاتة”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة زينة.

وشهد البرومو أحداثًا مشوقة حيث كشف عن علاقة سامة تجمع بين صلاح (محمد فراج) ومروة (زينة) حيث يجمعهما قصة حب عنيفة، ولكن هذا الحب لم يمنعهما من إيذاء بعضهما البعض.

ونشرت منصة يانجو بلاي البرومو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بتعليق: “حكاية مرة… بطعم حلاوة البدايات.. مسلسل ورد وشوكولاتة من أعمال يانجو الأصلية قريبًا على يانجو بلاي.. مستوحى من أحداث حقيقية".

