مواعيد عرض مسلسل 80 باكو على قناة MBC مصر

80 باكو، فيتو
80 باكو، فيتو

بعدما حقق مسلسل 80 باكو نجاحًا واسعًا خلال عرضه الأول في موسم رمضان الماضي، أعادت قناة MBC مصر عرض العمل مجددًا، ليعود المسلسل إلى الشاشة في ظل تفاعل وإقبال من الجمهور. 

مواعيد عرض مسلسل 80 باكو على قناة MBC مصر

يُعرض مسلسل 80 باكو من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة MBC.

عدد حلقات مسلسل 80 باكو 

مسلسل 80 باكو عمل درامي “لايت كوميدي” وينتمي للمسلسلات القصيرة، حيث أنه يتكون من 15 حلقة. 

قصة مسلسل 80 باكو 

 تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول "بوسي" مصففة شعر موهوبة تعجز عن تأمين 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، فتقرر "لولا" صاحبة الصالون، ترقيتها إلى مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، فتنفتح بوسي على عالم آخر يغير نظرتها للحياة ونفسها وأحلامها.

أبطال مسلسل 80 باكو 

المسلسل بطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، إنعام سالوسة، من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس. 

