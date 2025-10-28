بعد تحذيرات أمريكية مبطنة، الاحتلال الإسرائيلى يعلن التزامه باتفاق ترامب لوقف إطلاق النار

نلقت صحيفة معاريف العبرية،عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن حكومة الاحتلال لا تنوي في هذه المرحلة نسف اتفاق غزة القائم، أو إعلان استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

التزام إسرائيلي بالتهدئة في غزة

وأوضحت المصادر، أن إسرائيل تلتزم حاليًا بالاتفاق الميداني القائم، مع مراقبة دقيقة لسلوك حركة حماس وتطورات الوضع الأمني على الأرض.

وزعمت المصادر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب، تحسبًا لأي خرق محتمل، لكن القرار السياسي يميل إلى الحفاظ على التهدئة المؤقتة وعدم التصعيد في الوقت الراهن.

وجاء التراجع الإسرائيلي، عن توسيع العمليات فى القطاع، عقب نشر تقارير تفيد بتحفظ الإدارة الأمريكية على العمليات ونفت مصادر فى الولايات المتحدة تورط حماس فى خرق الاتفاق، ولاحقا أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكى، أن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة صامدا.

ونقلت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق من مساء اليوم، عن مسؤول إسرائيلي رفيع زعمه، إن حركة حماس تجاوزت الخط الأحمر عبر ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

نتنياهو يخرق اتفاق وقف إطلاق النار

وزعم المسؤول، إن الجيش الإسرائيلي رصد عدة خروقات لوقف إطلاق النار من قبل حماس، معتبرًا أن هذه التصرفات تستدعي ردًا قويًا ومباشرًا.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر أوامر بتنفيذ هجوم واسع على غزة، مؤكدًا أن خطوات إضافية سيتم اتخاذها لاحقًا وفق تطورات الميدان.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى أن الغارة استهدفت منزلًا مأهولًا بالسكان، ما تسبب في دمار واسع بالمبنى والمنازل المجاورة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

تأتي هذه الغارة ضمن تصعيد مستمر للعمليات الإسرائيلية في القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القصف على الأحياء السكنية المكتظة.

