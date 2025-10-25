سفير مصر السابق بإسرائيل يكشف النقاط الشائكة في اتفاق غزة

وصف السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في إسرائيل مساعد وزير الخارجية الأسبق، الاتفاق الأخير للتهدئة في قطاع غزة بأنه تطور مهم في مسار تسوية الأزمة، مشيرًا إلى أنه يحمل في طياته فرصة حقيقية لبدء مرحلة جديدة من الهدوء، لكنه في الوقت نفسه لا يخلو من تعقيدات قد تعرقل تنفيذه.

اتفاق التهدئة.. خطوة نحو التسوية

أوضح “سالم” أن الاتفاق يمثل تطورًا مهمًا في العملية السياسية المرتبطة بقطاع غزة، وهو ما وصفه بأنه “تحرك إيجابي برعاية دولية مؤثرة”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعبت دورًا محوريًا في الدفع بهذا المسار إلى الأمام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس” أن من البنود الإيجابية في الاتفاق التأكيد على منع التهجير أو الاحتلال أو اقتطاع أجزاء من قطاع غزة، إلى جانب أن توزيع المساعدات الإنسانية سيتم حصريًا عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، دون تدخل مباشر من أي من الطرفين، وهو ما يعزز ضمان الحياد والشفافية في العملية الإنسانية.

نقاط خلافية قد تفجر الأوضاع بشأن اتفاق غزة

رغم هذه الجوانب الإيجابية، أشار إلى أن الاتفاق يتضمن نقاطًا شائكة لم يتم تحديد آليات تنفيذها أو جدولها الزمني، ما يجعله قابلًا للتأويل وربما التعطيل، وأبرز هذه النقاط هو ملف نزع سلاح حركة حماس، الذي اعتبره “أعقد الملفات وأكثرها حساسية”، موضحًا أن التجارب الدولية أثبتت أن عمليات نزع السلاح تستغرق سنوات طويلة وتتطلب ضمانات أمنية ومراقبة دولية مكثفة.

إشكالية الحكومة المقبلة في غزة

وأضاف أن ملف الحكومة المقبلة في غزة يمثل أيضًا نقطة خلاف مركزية، إذ ترفض إسرائيل مشاركة حماس فيها كما ترفض عودة السلطة الفلسطينية، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الكيان الإداري الذي سيتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

عقبات ميدانية وسياسية

ولفت إلى أن إسرائيل ما تزال تمارس تضييقًا ميدانيًا، أبرزها إغلاق معبر رفح بصورة غير مباشرة لمنع أي وجود أمني فلسطيني على الجانب الفلسطيني، إضافة إلى رفضها دخول فرق طبية وخبراء إغاثة من تركيا، في إشارة إلى رفضها لأي دور تركي في عمليات الإعمار أو في قوات المراقبة الدولية المؤقتة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الاتفاق خطوة أولى نحو التهدئة، لكنه ليس نهاية الطريق، مشيرًا إلى أن نجاحه مرهون بآليات التنفيذ وضمانات الأطراف الدولية، وأن المرحلة القادمة ستكشف مدى جدية الأطراف في الانتقال من وقف النار إلى مسار سياسي مستدام.

