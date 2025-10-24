واشنطن تهدد نتنياهو من انهيار اتفاق غزة، ونائب ترامب: إسرائيل دولة غير محكومة

كشفت مصادر عبرية، الخميس، عن تحذير أمريكي شديد اللهجة تم توجيهه إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعد الأحداث الأخيرة، التي رافقت زيارة نائب الرئيس الأمريكي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسئول أمريكي رفيع قوله، إن هذه الأحداث "تزيد من قلق البيت الأبيض من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار الاتفاق في قطاع غزة.



وأكد المسئول الأمريكي أن "نتنياهو يسير على حبل رفيع جدا مع الرئيس ترامب، وإذا استمر بهذا الشكل، فسيفشل الاتفاق، وعندها سيفشل ترامب نتنياهو نفسه".

ويأتي هذا التحذير بعد سلسلة من الأحداث التي وصفت داخل الإدارة الأمريكية بأنها "محرجة" خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل، والتي اختصرت مدتها بعد تصاعد التوترات السياسية في تل أبيب.

وقال مصدر أمريكي إن فانس أُصيب بالذهول لدى سماعه خبر تصويت الكنيست على مشروع قانون ضم أجزاء من الضفة الغربية، واعتبر ذلك "تصرفا غير مسؤول".

وأضاف المصدر: "شعر فانس وكبار المسؤولين الأمريكيين بأن إسرائيل تبدو وكأنها دولة غير محكومة. وقبل مغادرته علق قائلا: لو كان هذا تمرينا سياسيا، فهو تمرين غبي جدا، وأنا مستاء منه".

وأوضح مسؤول إسرائيلي للقناة العبرية أن نتنياهو تلقى تحذيرات مسبقة من أن تصويت الكنيست سيثير غضبا أمريكيا واسعا، لكنه لم يتخذ أي إجراء لمنعه.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وتل أبيب على خلفية تصريحات وصفتها واشنطن بـ"غير الموفقة".



فقد أدلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتصريحات مسيئة تجاه السعودية، قبل أن يعتذر لاحقا، كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل قاطع أن "إسرائيل لن توافق على مشاركة جنود أتراك في غزة.. فهذا خط أحمر"، وهو ما أثار استياء في البيت الأبيض الذي يرى أن مثل هذه التصريحات تهدد المسار الدبلوماسي الأمريكي في المنطقة.

وفي سياق متصل، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل في زيارة قصيرة، تهدف، بحسب الخارجية الأمريكية، إلى "إعادة النظام والانضباط" بعد تصاعد الفوضى السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يقضي روبيو اليوم في القيادة الأمريكية بمدينة كريات جات، حيث سيعلن عن تعيين مبعوث دائم من وزارة الخارجية الأمريكية في إسرائيل لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة والإشراف المباشر على الالتزامات الميدانية بين الجانبين.

يؤكد مراقبون أن هذه التصريحات والزيارات المتلاحقة تعكس استياء أمريكيا متزايدا من سلوك الحكومة الإسرائيلية، وقلقًا من أن يتحوّل اتفاق غزة إلى ورقة ضغط في السياسة الإسرائيلية الداخلية.

وبحسب المصادر، فإن إدارة ترامب تعتبر أن أي إخلال بالاتفاق سيواجه برد سياسي قاس من واشنطن، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وارتفاع حساسية الملف الفلسطيني في الرأي العام الدولي.

