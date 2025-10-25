السبت 25 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ترامب عن اتفاق غزة: يجب أن يكون سلاما دائما

ترامب، فيتو
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق غزة مساء اليوم السبت: يجب أن يكون سلاما دائما، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

 

ترامب يلتقي أمير قطر

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل في الدوحة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن. 

وقال ترامب في تصريحات مقتضبة، على متن طائرته الرئاسية "إير فورس ون" التي توقفت بـ مطار الدوحة للتزود بالوقود، إنه سعيد بلقاء الشيخ تميم، مؤكدًا أن "قطر حليف مهم للولايات المتحدة".

 

ترامب يتوجه إلي ماليزيا ضمن جولة آسيوية

ويشار إلى أن ترامب قرر التوقف في قطر في طريقه نحو ماليزيا ضمن جولة آسيوية يتوقع أن يلتقي خلالها بنظيره الصيني في كوريا الجنوبية.

