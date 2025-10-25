ترامب عن اتفاق غزة: يجب أن يكون سلاما دائما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق غزة مساء اليوم السبت: يجب أن يكون سلاما دائما، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

ترامب يلتقي أمير قطر

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل في الدوحة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

وقال ترامب في تصريحات مقتضبة، على متن طائرته الرئاسية "إير فورس ون" التي توقفت بـ مطار الدوحة للتزود بالوقود، إنه سعيد بلقاء الشيخ تميم، مؤكدًا أن "قطر حليف مهم للولايات المتحدة".

ترامب يتوجه إلي ماليزيا ضمن جولة آسيوية

ويشار إلى أن ترامب قرر التوقف في قطر في طريقه نحو ماليزيا ضمن جولة آسيوية يتوقع أن يلتقي خلالها بنظيره الصيني في كوريا الجنوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.