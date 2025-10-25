الأونروا: مئات الآلاف بغزة ينامون في الشوارع بلا خيام وأماكن إيواء

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، إن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة لكن لم تصل إلى 600 شاحنة يوميا كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت الأونروا: لا بد من دخول المعدات الثقيلة لفتح الطرقات والشوارع في قطاع غزة.

وتابعت: أهالي غزة لم يشعروا بتحسن أوضاعهم بسبب نوعية المساعدات الإنسانية التي تصلهم ومحدوديتها.

وهناك مئات الآلاف بغزة ينامون في الشوارع بلا خيام وأماكن إيواء، كما أن عدم فتح معبري زيكيم وإيريز عطل إدخال شاحنات المساعدات ووصولها إلى مختلف مناطق القطاع.

وقبل وقت سابق قالت الأونروا إن محكمة العدل الدولية أقرت بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها في دعم سكان قطاع غزة، مشددة على أن وجودها "حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجاءت تصريحات الأونروا عقب رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة،، أكدت فيه أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، بما فيها الأونروا.

وأوضح بيان المحكمة، التي تضم 11 قاضيًا، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدّم أدلة تثبت مزاعمه بشأن انتماء عدد كبير من موظفي الأونروا إلى حركة حماس.

وقال رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، خلال الجلسة، إن المحكمة "تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب"، مشيرًا إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بضمان تلبية الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

في المقابل، وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مساء الأربعاء، الرأي الاستشاري للمحكمة بأنه "مخزٍ"، معتبرًا أن "الهيئات الأممية أصبحت حاضنة للإرهابيين"، على حد قوله، ومتهمًا الأونروا بـ"دعم حماس لسنوات".

