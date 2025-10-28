الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سياحة الإسماعيلية تنظم جولة بقناة السويس لفرق مهرجان الفنون الشعبية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 نظمت إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية جولة بحرية بقناة السويس، وموقع تبة الشجرة التاريخي لعدد من الفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية. 

11 صورة ترصد أجواء مبهرة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

مهرجان الإسماعيلية يناقش توثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي والتحولات المعاصرة

 

الفرق المشاركة في الجولة 

جاءت الجولة البحرية، التي أُقيمت تحت إشراف أشرف سليمان مدير إدارة السياحة، ضمن ثالث الجولات السياحية التي تنظمها الإدارة للوفود المشاركة، حيث شاركت فرق لبنان، إندونيسيا، فلسطين، الجزائر، والأردن في رحلة حملت مزيجًا من المتعة والتفاعل الثقافي، وسط أجواءٍ مبهرة عكست سحر المكان وتاريخه العريق. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

زيارة مزار تبة الشجرة 

وفي سياق متصل، تم زيارة تبة الشجرة أحد أبرز المعالم التاريخية بالمحافظة، وشملت الجولة فِرق بولندا، رومانيا، أوزبكستان، سيريلانكا، وغينيا، حيث استمتع المشاركون بأجواء مميزة تعكس الطابع التاريخي للموقع، وتعرفوا خلالها على جانب من تاريخ الإسماعيلية العريق ودورها الوطني المتميز. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وتُعتبر تبة الشجرة أحد المواقع العسكرية التاريخية المهمة الواقعة شرق مدينة الإسماعيلية، وتضم متحفًا حربيًا يوثق بطولات قواتنا المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، كما تُعد من المعالم الوطنية البارزة التي تستقطب الزوار من داخل مصر وخارجها. 

وتُعد هذه الفعالية جزءًا من حرص محافظة الإسماعيلية على الترويج لمقوماتها السياحية والتاريخية، وتعزيز دور المهرجان في دمج الفنون بالتراث وتنشيط السياحة الثقافية. 

يُذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يُقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ بمشاركة ٢٥ فرقة من ١٣ دولة، ليؤكد مجددًا مكانة الإسماعيلية كعاصمة للفنون والثقافة وملتقى للحضارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسماعيلية للفنون الشعبية التراث الثقافي السياحة الثقافية الفنون الشعبية المعالم التاريخية بمهرجان الاسماعيلية فرق مهرجان الفنون الشعبية قناة السويس مهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية موقع تبه الشجرة

مواد متعلقة

الأمن يحقق في واقعة العثور على جثة قرب مقلب قمامة بالإسماعيلية

العصاية جت في راسه، إصابة عارض بفرقة المنيا للفنون الشعبية خلال عرض بالإسماعيلية (صور)

شاهد، تفاعل جمهور الإسماعيلية مع عروض الفرق الأجنبية بمهرجان الفنون الشعبية

أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة تعذيب طفل على يد زوجة أبيه

الأكثر قراءة

كأس خادم الحرمين، الشباب يتقدم على الزلفي بهدف في الشوط الأول

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

ترويجا لافتتاح المتحف المصرى الكبير، أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع العاصمة

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

المزيد
الجريدة الرسمية