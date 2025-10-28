سياحة الإسماعيلية تنظم جولة بقناة السويس لفرق مهرجان الفنون الشعبية (صور)

نظمت إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية جولة بحرية بقناة السويس، وموقع تبة الشجرة التاريخي لعدد من الفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.

الفرق المشاركة في الجولة

جاءت الجولة البحرية، التي أُقيمت تحت إشراف أشرف سليمان مدير إدارة السياحة، ضمن ثالث الجولات السياحية التي تنظمها الإدارة للوفود المشاركة، حيث شاركت فرق لبنان، إندونيسيا، فلسطين، الجزائر، والأردن في رحلة حملت مزيجًا من المتعة والتفاعل الثقافي، وسط أجواءٍ مبهرة عكست سحر المكان وتاريخه العريق.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

زيارة مزار تبة الشجرة

وفي سياق متصل، تم زيارة تبة الشجرة أحد أبرز المعالم التاريخية بالمحافظة، وشملت الجولة فِرق بولندا، رومانيا، أوزبكستان، سيريلانكا، وغينيا، حيث استمتع المشاركون بأجواء مميزة تعكس الطابع التاريخي للموقع، وتعرفوا خلالها على جانب من تاريخ الإسماعيلية العريق ودورها الوطني المتميز.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وتُعتبر تبة الشجرة أحد المواقع العسكرية التاريخية المهمة الواقعة شرق مدينة الإسماعيلية، وتضم متحفًا حربيًا يوثق بطولات قواتنا المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، كما تُعد من المعالم الوطنية البارزة التي تستقطب الزوار من داخل مصر وخارجها.

وتُعد هذه الفعالية جزءًا من حرص محافظة الإسماعيلية على الترويج لمقوماتها السياحية والتاريخية، وتعزيز دور المهرجان في دمج الفنون بالتراث وتنشيط السياحة الثقافية.

يُذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يُقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ بمشاركة ٢٥ فرقة من ١٣ دولة، ليؤكد مجددًا مكانة الإسماعيلية كعاصمة للفنون والثقافة وملتقى للحضارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.