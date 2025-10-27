الإثنين 27 أكتوبر 2025
شاهد، تفاعل جمهور الإسماعيلية مع عروض الفرق الأجنبية بمهرجان الفنون الشعبية

جانب من تفاعل الجمهور
جانب من تفاعل الجمهور مع عروض المهرجان، فيتو

تفاعل جمهور الإسماعيلية مع عروض الفرق الأجنبية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ25. 

أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة تعذيب طفل على يد زوجة أبيه

مزار تبة الشجرة يستقبل فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية (صور)

وشهدت مسارح المحافظة عروضا فنية مميزة لعدد من الفرق المصرية والأجنبية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بدورته الخامسة والعشرين، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي. 
 

جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من تفاعل الجمهور مع عروض المهرجان، فيتو
جانب من تفاعل الجمهور مع عروض المهرجان، فيتو

عروض على مسرح شاطئ الدنفاة 

قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى باقة من الرقصات الفلكلورية المميزة، منها الغزل، العصايا، التحميلة، والآلات الشعبية، تلتها فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التي أعادت إحياء فلكلور مدن القناة من خلال استعراضات الصيادين، بتغني لمين يا حمام، والضمة، تدريب الكابتن شريف مبارك وتصميم عمرو عجمي وغناء الفنان ماهر كمال. 

جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو

وبقيادة الفنان عبد المالك حميني، تألقت فرقة جمعية المدينة الثقافية للفنون الجزائرية بفقرات مستوحاة من التراث منها: الطبوع الجزائرية، التحضير إلى الحرب، والانتصار في الحرب،  تأسست الفرقة عام 2010، وشاركت في مهرجانات محلية ودولية في تونس، الإمارات، الأردن، والمغرب. 

واختتمت السهرة في النادي بعروض فرقة Jizzah Maqom Ansamble من أوزباكستان، والتي تأسست عام 2017، وعزفت مجموعة من المقطوعات الموسيقية التراثية باستخدام الدفوف والطبول، نالت إعجاب الحضور. 

جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو

عروض المهرجان بمسرح القنطرة 

كما قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية عروضها بالقنطرة بقيادة الفنان نصر الدين محمد، تضمن تابلوهات مستوحاة من التراث السكندري منها بنات بحري، الصيادين، وصولو إسكندراني، تلتها عروضا لفرقتي بولندا وغينيا  أضفت طابعا عالميا على الأجواء، بينما قدمت فرقة حلايب بقيادة طاهر علي رقصات من الجنوب المصري منها الهوسيت، البيبوب، والفرح.

جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو

عروض مسرح حديقة الشيخ زايد 

أبهرت فرقة الهند الجمهور بمجموعة من أشهر الرقصات التي تجسد التراث والثقافة الآسيوية، وقدمت فرقة وطن الفلسطينية لوحات فنية تعبر عن الهوية الوطنية أبرزها الدبكة وأنا دمي فلسطيني. 

جانب من تفاعل الجمهور مع العروض، فيتو
جانب من تفاعل الجمهور مع العروض، فيتو
جانب من تفاعل الجمهور مع العروض، فيتو
جانب من تفاعل الجمهور مع العروض، فيتو

وشهدت الحديقة أيضا عروضا مميزة لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف شملت رقصات من البيئة الريفية، بينما أبدعت فرقة الوادي الجديد بقيادة محمد عبد الله بتقديم رقصات مستوحاة من التراث الواحاتي، من أبرزها الخزام، المقرونة، والكف.

 

 

