العصاية جت في راسه، إصابة عارض بفرقة المنيا للفنون الشعبية خلال عرض بالإسماعيلية (صور)

أصيب عضو من أعضاء فرقة المنيا للفنون الشعبية خلال عروض مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، والتي تقام بحديقة الشيخ زايد جراء تعرضه لضربة من عصى زميله وهو يؤدي إحدى الرقصات.

نقل العارض إلى المستشفى

وعلى الفور قام فريق طبي بنقل العارض إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لتقديم الإسعافات الأولية له، حتى وصوله إلى المستشفى.

الإسعاف ينقل عضو الفرقة للمستشفى، فيتو

تقديم الدعم الطبي للمصاب

ومن جانبها قالت مصادر طبية أن العارض استقبلته المستشفى ويتم تقديم كافة الدعم الطبي له، كما تجرى له كافة الفحوصات الطبية.

ومن جهة أخرى تواصل فرق الفنون الشعبية المشاركة في المهرجان عروضها على المسارح المختلفة بكافة أنحاء محافظة الإسماعيلية.

جانب من الحادث، فيتو

تفاعل جمهور الإسماعيلية مع عروض الفرق الأجنبية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ25.

وشهدت مسارح المحافظة عروضًا فنية مميزة لعدد من الفرق المصرية والأجنبية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بدورته الخامسة والعشرين، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

جانب من الحادث، فيتو

عروض على مسرح شاطئ الدنفاه

قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى باقة من الرقصات الفلكلورية المميزة، منها الغزل، العصايا، التحميلة، والآلات الشعبية، تلتها فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التي أعادت إحياء فلكلور مدن القناة من خلال استعراضات الصيادين، بتغني لمين يا حمام، والضمة، تدريب الكابتن شريف مبارك وتصميم عمرو عجمي وغناء الفنان ماهر كمال.

