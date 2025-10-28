11 صورة ترصد أجواء مبهرة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

تواصل الفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين، عروضها والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

جانب من عروض المهرجان، فيتو

عروض وأمسيات مبهجة

وتزينت محافظة الإسماعيلية بالعروض الفنية المبهرة، حيث استقبل نادي الأسرة فرقة المنيا للفنون الشعبية التي قدمت استعراضات مستوحاة من التراث الميناوي، منها: سامر التحطيب، السحجة، الآلاتية، والتنورة بمصاحبة الموسيقى التراثية.

جانب من عروض المهرجان، فيتو

ابداعات فرقة أسوان

كما أبدعت فرقة أسوان للفنون الشعبية برقصات الأراجيد، السوق، الكف، والنجرشاد، تلاها عروض مميزة لفرقة إندونيسيا نالت إعجاب الحضور، بينما أبدعت فرقة المغير راحوب لإحياء التراث الأردني بتقديم استعراضات السامر والدبكة.

جانب من عروض المهرجان، فيتو

وعلى المسرح الروماني تألقت فرقة رضا للفنون الشعبية بتقديم عدد من التابلوهات الاستعراضية منها حلاوة شمسنا، إسكندراني، غريب الدار، الحجالة، والعصايا، تلاها رقصة ريفية تقليدية بعنوان "القناع" قدمتها أكاديمية أبينا للرقص من سريلانكا وهي عبارة عن مبارزة بين الكوبرا والطيور الكبيرة.

جانب من عروض المهرجان، فيتو

وتواصلت الفعاليات بعروض فنية استقبلتها حديقة الخالدين، حيث قدمت فرقة رومانيا رقصات من التراث الشعبى، تلاها استعراضات لفرقة "موليا" اللبنانية من أشهرها "الدبكة"، التي لاقت تفاعلا كبيرا، كما قدمت فرقة تونس تابلوهات فنية متنوعة تعبر عن الفلكلور الشعبي في المناسبات، واختتمت العروض بفقرات لفرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح، بمصاحبة نغمات المزمار والطبول والدفوف.

جانب من عروض المهرجان، فيتو

وتقام فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

ويشارك في المهرجان هذا العام 25 فرقة مصرية وأجنبية.

ويشهد المهرجان معرضا للحرف البيئية، وندوات علمية متخصصة حول الفنون الشعبية ومراحل تطورها، وتختتم الفعاليات يوم 30 أكتوبر بحفل فني ختامي وتكريم للفرق المشاركة.

