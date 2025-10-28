الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

11 صورة ترصد أجواء مبهرة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

جانب من عروض المهرجان،
جانب من عروض المهرجان، فيتو

تواصل الفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية  الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين، عروضها والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية. 

محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس الوطنية للإعلام لتعزيز سبل التعاون المشترك

إطلاق مبادرة قراءة الإمام ورش المصري لإثراء التلاوة بالإسماعيلية

 

وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي. 

جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو

عروض وأمسيات مبهجة  

وتزينت محافظة الإسماعيلية بالعروض الفنية المبهرة، حيث استقبل نادي الأسرة فرقة المنيا للفنون الشعبية التي قدمت استعراضات مستوحاة من التراث الميناوي، منها: سامر التحطيب، السحجة، الآلاتية، والتنورة بمصاحبة الموسيقى التراثية. 

جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو

ابداعات فرقة أسوان 

كما أبدعت فرقة أسوان للفنون الشعبية برقصات الأراجيد، السوق، الكف، والنجرشاد، تلاها عروض مميزة لفرقة إندونيسيا نالت إعجاب الحضور، بينما أبدعت فرقة المغير راحوب لإحياء التراث الأردني بتقديم استعراضات السامر والدبكة.

جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو

وعلى المسرح الروماني تألقت فرقة رضا للفنون الشعبية بتقديم عدد من التابلوهات الاستعراضية منها حلاوة شمسنا، إسكندراني، غريب الدار، الحجالة، والعصايا، تلاها رقصة ريفية تقليدية بعنوان "القناع" قدمتها أكاديمية أبينا للرقص من سريلانكا وهي عبارة عن مبارزة بين الكوبرا والطيور الكبيرة. 

جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو

وتواصلت الفعاليات بعروض فنية استقبلتها حديقة الخالدين، حيث قدمت فرقة رومانيا رقصات من التراث الشعبى، تلاها استعراضات لفرقة "موليا" اللبنانية من أشهرها "الدبكة"، التي لاقت تفاعلا كبيرا، كما قدمت فرقة تونس تابلوهات فنية متنوعة تعبر عن الفلكلور الشعبي في المناسبات، واختتمت العروض بفقرات لفرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح، بمصاحبة نغمات المزمار والطبول والدفوف.

جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو
جانب من عروض المهرجان، فيتو

وتقام فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

 

ويشارك في المهرجان هذا العام 25 فرقة مصرية وأجنبية. 

 

ويشهد المهرجان معرضا للحرف البيئية، وندوات علمية متخصصة حول الفنون الشعبية ومراحل تطورها، وتختتم الفعاليات يوم 30 أكتوبر بحفل فني ختامي وتكريم للفرق المشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

العصاية جت في راسه، إصابة عارض بفرقة المنيا للفنون الشعبية خلال عرض بالإسماعيلية (صور)

إطلاق مبادرة قراءة الإمام ورش المصري لإثراء التلاوة بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس الوطنية للإعلام لتعزيز سبل التعاون المشترك

شاهد، تفاعل جمهور الإسماعيلية مع عروض الفرق الأجنبية بمهرجان الفنون الشعبية

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الجوافة والرمان

من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

ارتفاع السلفات وانخفاض غير مؤثر في اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

ضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة و107 أفرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

مفاجأة في جولة البوكسينج داي الشهيرة في الدوري الإنجليزي

الاتحاد الدولي للتزلج يحقق مع ثنائي صيني بسبب "صاروخ عابر للقارات" (صور)

صاحب فيديو "أنا بشحت بالجيتار"، علي رؤوف يرد على أنباء تدهور صحته بعد انقلاب سيارته

خدمات

المزيد

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية