طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج في البيت

مرقة الدجاج من العناصر الأساسية في المطبخ، فهي تضيف نكهة غنية ولذيذة للأطعمة، سواء كانت شوربة أو أرزًا أو صوصًا أو طواجن.

ومع انتشار مكعبات مرقة الدجاج الجاهزة، لجأت كثير من السيدات إليها لسهولة الاستخدام وسرعة التحضير، لكنها في المقابل تحتوي غالبًا على مواد حافظة وملونات ونكهات صناعية قد تضر بالصحة عند الاستخدام المتكرر.





لذلك، أصبحت فكرة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في البيت من أكثر الأفكار الصحية والآمنة التي تساعد على الحفاظ على نكهة الطعام وجودته دون التأثير السلبي على الجسم.



تحضير مكعبات مرقة الدجاج في البيت ليس مجرد خطوة بديلة عن المكعبات الجاهزة، بل هو خيار صحي واقتصادي يعكس وعي المرأة بأسرتها وصحتها.

بهذه الطريقة، يمكن ضمان أن كل مكونات الطعام طبيعية وآمنة وغنية بالنكهة.



ومع بعض التنظيم، يمكن إعداد كمية تكفي لشهر كامل في بضع ساعات فقط. وهكذا تصبح كل وجبة تُطهى في البيت مليئة بالنكهة والطاقة والفائدة، دون أي مواد صناعية أو إضافات ضارة.



تحويل هذه العادة إلى روتين دائم في المطبخ خطوة صغيرة نحو حياة أكثر صحة وراحة لكل أسرة.



في هذا التقرير، سنتعرفين بالتفصيل على فوائد تحضير مكعبات المرقة في المنزل، والمكونات الطبيعية المستخدمة، وخطوات التحضير خطوة بخطوة، وطرق الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى أفكار متنوعة لاستخدامها في الطهي اليومي.

أولًا: لماذا نُحضّر مرقة الدجاج في المنزل؟

تحضير مكعبات المرقة في البيت له العديد من الفوائد الصحية والغذائية، ومن أهمها:

خالية من المواد الحافظة:

المكعبات الجاهزة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم (الملح الصناعي) ومواد حافظة لإطالة عمرها الافتراضي، وهي مكونات قد تؤثر سلبًا على ضغط الدم وصحة الكلى. بينما المكعبات المنزلية تعتمد على مكونات طبيعية وطازجة.



تُحافظ على القيمة الغذائية:

باستخدام الخضروات الطازجة والدجاج الطبيعي، تحتفظ المرقة بالعناصر الغذائية المفيدة مثل البروتينات والمعادن والفيتامينات.



تُمنح الطعم الأصيل للأكل:

المرقة المنزلية تُضفي نكهة غنية وحقيقية على الأطعمة، خاصة عندما تحتوي على خليط متوازن من الخضار والتوابل.



اقتصادية وسهلة التحضير:

بدلًا من شراء مكعبات غالية الثمن، يمكن استخدام بقايا الدجاج أو العظام لصنع كمية كبيرة من المرقة يمكن حفظها لفترات طويلة.



يمكن التحكم في النكهة والملح:

الميزة الأهم هي إمكانية تقليل أو زيادة كمية الملح والتوابل حسب الذوق والاحتياجات الغذائية للأسرة.

ثانيًا: المكونات الأساسية لتحضير مكعبات مرقة الدجاج في البيت



لتحضير مكعبات مرقة دجاج طبيعية وصحية، نحتاج إلى المكونات التالية:



نصف دجاجة أو قطع دجاج بالعظم (يمكن استخدام عظام الدجاج فقط).

1 بصلة كبيرة مفرومة.

2 جزرة مقطعة شرائح.

1 عود كرفس أو نصف حزمة بقدونس.

3 فصوص ثوم.

ورقتا لورا (غار).

ملعقة صغيرة فلفل أسود حب.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة ملح (اختياري لتقليل الصوديوم).

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة.

ماء مغلي (حوالي 2 لتر).

يمكن أيضًا إضافة خضروات أخرى حسب الرغبة مثل الكراث، والكوسة، وقطعة صغيرة من الفلفل الأخضر لإعطاء طعم أقوى.

طريقة مكعبات مرقة الدجاج

ثالثًا: خطوات تحضير مرقة الدجاج الأساسية



غسل الدجاج جيدًا:

تُغسل قطع الدجاج بالملح والليمون والخل لإزالة أي روائح أو شوائب، ثم تُشطف جيدًا بالماء.



تشويح المكونات:

في إناء كبير على نار متوسطة، نُضيف الزيت أو الزبدة، ثم نُشوّح البصل والجزر والثوم حتى يذبلوا قليلًا ويبدأوا في إخراج رائحتهم.



إضافة الدجاج:

تُضاف قطع الدجاج أو العظام إلى الإناء، ويُقلّب الخليط حتى يتحمّر قليلًا من جميع الجهات، مما يساعد على تعزيز النكهة.



إضافة الماء والتوابل:

نُضيف الماء المغلي، وأوراق اللورا، والفلفل الأسود، والكركم، والملح (حسب الرغبة).



الطهي على نار هادئة:

نُغطي الإناء ونترك المزيج يغلي على نار هادئة لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف، حتى تتركز النكهة ويصبح المرق غنيًّا.



تصفية المرق:

بعد الطهي، نُصفّي المرق من العظام والخضار باستخدام مصفاة دقيقة، ثم نتركه يبرد تمامًا.



الخطوة الأهم – التركيز:

للحصول على مكعبات مركزة، يمكن إعادة غلي المرق المصفّى حتى يتبخر جزء من الماء ويصبح المزيج أكثر سماكة وتركيزًا.

رابعًا: تحويل المرقة إلى مكعبات

بعد الحصول على مرقة مركزة وغنية، نبدأ في إعدادها على شكل مكعبات كما يلي:



الهرس أو الخلط:

يمكن خلط جزء من الخضروات المسلوقة مع قليل من المرق في الخلاط حتى يصبح قوامها سميكًا، ثم ندمجها مع باقي المرق المركز.



التبريد:

يُترك الخليط ليبرد قليلًا، ثم يُسكب في قوالب الثلج الصغيرة (التي تستخدم لصنع مكعبات الثلج).



التجميد:

تُوضع القوالب في الفريزر لمدة 8 إلى 12 ساعة حتى تتجمد تمامًا.



التخزين:

بعد التجميد، نخرج المكعبات من القوالب ونحتفظ بها في كيس محكم الغلق داخل الفريزر. يمكن استخدامها لمدة تصل إلى 3 أشهر دون أن تفقد نكهتها.

نصائح مهمة لنجاح مكعبات المرقة

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من النشا في مرحلة التركيز إذا أردتِ قوامًا أكثر كثافة.

لتقوية النكهة، يمكن تحميص العظام قليلًا في الفرن قبل إضافتها للماء.

يُفضل استخدام وعاء زجاجي أو أكياس مخصصة للتجميد عند الحفظ لتجنب امتصاص الروائح.

لتقليل الدهون، يمكن إزالة الطبقة الدهنية التي تتكون على سطح المرق بعد التبريد.

استخدامات مكعبات المرقة المنزلية

تُضاف مكعبات المرقة إلى الأرز، الشوربة، المكرونة، الصوص الأبيض، أو طواجن الخضار.

يمكن إذابتها في قليل من الماء الساخن لتصبح شوربة سريعة وصحية.

تُستخدم كأساس للطهي بدلًا من الزيت في بعض الوصفات لمن يريد الأكل بشكل أخف وأقل دهونًا.

