رياضة

محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

فيريرا
فيريرا

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي يتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في الدوري.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

