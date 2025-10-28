الرياضة تكشف حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك وجلسته مع أشرف صبحي

كشف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد بشأن استقالة حسين لبيب نادي الزمالك، خلال جلسة جمعته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وأكد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي لم يعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس الزمالك أمس، وأن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح تماما.

وأضاف المصدر أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لم يتقدم باستقالة رسمية أو شفهية حتى الآن، مؤكدا أن الوزارة تدعم جميع الاندية على رأسها الأهلي والزمالك للقيام بمهمتهم خاصة أنهما القوى الناعمة مصر رياضيا.

الزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقديم حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، استقالته للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقاء جمعهما أمس في العاصمة الإدارية.

وأوضح المصدر أن ما أُثير حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن لبيب يواصل عمله بشكل طبيعي ويعقد اجتماعات متتالية مع أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة الملفات الإدارية والرياضية داخل النادي.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء مجرد اجتهادات لا أساس لها من الواقع، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يعمل بشكل متماسك في الفترة الحالية، وأن حسين لبيب مستمر في موقعه ولا توجد أي نية لتقديم استقالة في الوقت الراهن.

لاعب الزمالك السابق يثير الجدل بشأن استقالة حسين لبيب

وكان تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق للزمالك، قد كتب عبر حسابه الشخصي أن حسين لبيب قابل وزير الرياضة وقدّم استقالته رسميًا، إلا أن الوزير رفضها بحجة أن القانون يشترط أن تكون الاستقالة “مسببة” حتى يتم التحقيق فيها، كما تساءل الوزير وقتها عما إذا كان مجلس الإدارة على علم بالخطوة أم لا.

