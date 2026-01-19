رسميا، نانت الفرنسي يتعاقد مع مدافع الإفريقي التونسي

18 حجم الخط

أعلن نادي نانت الفرنسي، مساء اليوم الإثنين، عن تعاقده رسميًا، مع المدافع الدولي الليبي، علي يوسف، قادما من النادي الإفريقي التونسي، خلال انتقالات الميركاتو الشتوي الحالي بشهر يناير الجاري.

الإفريقي يوافق على رحيل علي يوسف قبل نهاية عقده

وكان النادي الإفريقي توصل لاتفاق رسمي مع علي يوسف ووكيل أعماله على قبول عرض نادي نانت الفرنسي الذي أبدى رغبته الجدية في ضم المدافع الليبي الميركاتو الجاري بعد منافسة مع عدة أندية فرنسية أخرى.

وينتهي عقد علي يوسف، البالغ من العمر 24 عامًا، مع النادي الإفريقي بنهاية الموسم الجاري، وكان يرغب في الرحيل لأوروبا، ما دفع النادي التونسي للموافقة على بيعه.

بيان نانت بضم علي يوسف

أصدر نادي نانت، بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، أعلن من خلاله التعاقد رسميًا مع الليبي علي يوسف.

وقال نانت في بيان مقتضب: "انضم المدافع الليبي علي يوسف إبراهيم المصراتي رسميًا إلى نادي نانت".

وأضاف: "وقع اللاعب القادم من الدوري التونسي، عقدا مع نادي نانت حتى عام 2028".

علي يوسف بجوار مصطفى محمد في نانت

وبذلك سيلعب الليبي علي يوسف بجوار المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف نانت الفرنسي، حيث يلعب مهاجم نادي الزمالك الأسبق مع الفريق الفرنسي الموسم الثالث على التوالي بعد انتقاله إليه قادما من فريق جالطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو.



